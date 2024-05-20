نتيجة الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي 2024 الترم الثاني جميع المحافظات برقم الجلوس عبر بوابة التعليم الأساسي

تتزايد معدلات البحث من الطلاب وأولياء الأمور عن موعد ظهور نتيجة الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي 2024، يعيش الطلاب في حالة من التوتر والقلق لعدم أي إعلان أو خبر جديد يتعلق بموعد ظهور النتيجة، وعلى الرغم أن الامتحانات لم تنتهي سوى منذ يومين فقط لكن ما يعيش فيه الطلاب من قلق يجعلهم يبحثون ليلاً ونهار وأن كل دقيقة تمر عليهم وكأنها سنة، يريد الطلاب أن تطمئنهم على مستقبلهم التعليمي والصعود إلى سنة دراسة جديدة أو الانتقال لمرحلة جديدة بالنسبة لطلاب السادس الأبتدائية،

وفي نفس الإطار أكدت وزارة التربية والتعليم أن النتائج تتوفر بشكل إلكتروني من أجل تسهيل الوقت والمجهود على الطلاب، ترقبوا معنا لمعرفة المزيد من التفاصيل حول اعلان نتيجة الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي 2024.

نتيجة الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي 2024

أدى طلاب صفوف النقل الرابع والخامس والسادس الابتدائي امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2024 وسط حالة من الهدوء والاستقرار، حيث انطلقت الامتحانات في الاسبوع الثاني من شهر مايو الجاري وأنهى الطلاب الامتحانات نهاية الأسبوع الماضي الخميس 16 من مايو، وجاري إنهاء أعمال التصحيح ورصد الدرجات وفور الانتهاء يتم الإعلان بشكل رسمي عن النتيجة التي من المقرر أن يتم ظهورها خلال الأيام القليلة القادمة.

رابط و خطوات الاستعلام عن نتائج صفوف النقل

يعتبر موعد ظهور النتيجة والاستعلام عنها أمر مهم للغاية يشغل الطلاب وأولياء الأمور ولذلك يمكنكم الإطلاع على النتيجة من خلال الانترنت عبر الموقع الرسمي الذي خصصته وزارة التربية والتعليم لذا عليك اتباع ما يلي: