تحديث GBWhatsApp الأكثر تميزًا!.. تنزيل واتساب جي بي الجديد.. مميزات وعيب التحديث

زادت عمليات البحث في الفترة الأخيرة، حول تطبيق واتساب جي بي النسخة المعدلة من واتساب الأصلي، حيث إن هذا التطبيق يوفر العديد من المميزات المذهلة والجديدة أمام ملايين المستخدمين، بالإضافة إلى إمتلاكه تحديثات رائعة، يمكنك الإطلاع عليها عقب القيام بتحميل التطبيق، وهو ما نوضحه لكم في السطور التالية.

مميزات GBWhatsApp واتساب جي بي

يمكنك الإطلاع على أبرز مميزات واتساب جي بي التحديث الجديد عند القيام بتنزيله على أجهزة الأيفون والأندرويد، وفقًا للأتي:-

سهولة إخفاء أخر ظهور لك مثل الواتساب الأصلي.

إمكانية عمل جروبات عمل وأصدقاء تضم عدد كبير من المستخدمين.

إخفاء علامة وصول الرسائل المزدوجة عند قراءتها.

إمكانية التغيير في ألوان المحادثة.

يمكنك تنزيل الخلفيات والسمات الجديدة التي يوفرها التحديث.

إمكانية إجراء مكالمات فيديو وصوت مع من ترغب في التواصل معهم.

بالإضافة إلى حذف الرسائل بعد الوصول إليها بكل سهولة.

حفظ حالات الواتساب وتنزيلها بجودة عالية.

إرسال أكبر عدد من الصور والفيديوهات بدقة عالية.

عيب الواتساب جي بي

وجاءت أهم عيوب الواتساب جي بي عند تنزيله، ما يأتي:-

التطبيق لا يدعم التطبيقات الرسمية مثل متجر بلاي وأب ستور.

كذلك فهو سهل الإختراق من قبل المبرمجين.

يعمل على التهنيج في العديد من الأوقات وخاصة عند تحميل عدد كبير من الملفات.

كيف أحدث واتساب جي بي

ويسهل القيام بتحديث واتساب جي عند القيام بتنزيله من موقع رسمي أو موثوق، كما في الخطوات الأتيه: –