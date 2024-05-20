رابط حجز البطاقة الوطنية الموحدة moi.gov.iq والشروط المطلوبة

يعد الطاقة الوطنية الموحدة، من أكثر المستندات التي يرغب في الحصول عليها جميع المواطنين داخل محافظات العراق، فضلاً عن أن هذه البطاقة تضم الكثير من المعلومات الخاصة بالشخص المتقدم، وتم إطلاقها من قبل وزارة الداخلية تسهيلاً على جميع الأشخاص، لكي يتم حجز موعد لإصدار البطاقة الوطنية إلكترونيًا، دون الذهاب إلى أي مكان أو جهة، بما تصل قيمة حجز البطاقة غلى 5000 دينار عراقي، والحجز يكون متاح من 10 صباحًا إلى 12 مساءً.

كيفية حجز البطاقة الوطنية الموحدة في العراق

هناك بعض الخطوات لكي يتم حجز البطاقة الوطنية الموحدة في محافظات دولة العراق، وفقًا للأتي:-

أن يتم الذهاب إلى موقع مديرية شؤون البطاقة الوطنية الموحدة في العراق.

إدخال رمز التحقق المرئي في الخانة المخصصة لذلك.

بعد ذلك يتم الإنتقال إلى الصفحة التالية المديرية.

اختيار خدمة حجز البطاقة الوطنية الموحدة.

اختيار الموعد المناسب التي ترغب في الذهاب إليه للفرع.

بعد ذلك يتم إدخال اسم المتقدم الرباعي ورقم الهاتف للتواصل.

الضغط بعدها على زر “حفظ”.

ما هي مستندات إصدار البطاقة الوطنية الموحدة؟

وعن المستندات التي يُرجى إحضارها عند القيام بحجز موعد البطاقة الوطنية الموحدة في دولة العراق وبمختلف محافظتها، ما يلي:-