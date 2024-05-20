نظام نور للاستعلام عن حركة النقل الخارجي 1445-1446 للمعلمين تعرف على النتائج

نجد أن البحث يرتفع كل لحظة تمر على موقع نظام نور للاستعلام عن حركة النقل الخارجي 1445-1446 والتي تعمر واحدة من الأمور الهامة جداً لدى الكثير من المعلمين، أتاحت وزارة التربية والتعليم السعودية فرصة ذهبية للمعلمين الراغبين في الانتقال من المدرسة والتسجيل في مدرسة أقرب لمقر السكن، حيث وضعت وزارة التربية والتعليم العديد من الشروط والضوابط،

حيث تقدم على حركة النقل الداخلي عدد كبير من المعلمين من جميع المدن السعودية، وينشغل المتقدمين خلال هذه الفترة بالاستعلام عن النتائج لبدء الاستعداد لتقديم المستندات في المدرسة الجديدة التي يوظفون بها مع حلول السنة الدراسية الجديدة 1446، اليوم عبر موقعنا البديل نتعرف سوياً على رابط موقع نظام نور للاستعلام عن حركة النقل الخارجي 1445-1446 بالخطوات كاملة ابقوا معنا.

نظام نور للاستعلام عن حركة النقل الخارجي 1445-1446

لبدء عملية الاستعلام والاطلاع على النتائج يرجى الضغط على هذا الرابط موقع نظام نور تسجيل الاسم. كلمة المرور. رمز التحقق. الضغط على تسجيل دخول. اختر خدمات المعلمين. حدد نتائج حركة النقل الخارجي 1445. ثم تسجيل رقم الهوية والبيانات المطلوبة. الضغط على بحث وسوف تظهر النتائج.

نتيجة حركة النقل الخارجي للمعلمين بالسعودية 1445-1446

بشكل رسمي تم الإعلان عن نتائج حركة النقل منذ عدة أيام بتاريخ الخميس 16 مايو 2024، ومازال الكثير من المتقدمين يبحثون عن النتائج، حسب تصريحات وزارة التربية والتعليم السعودية أن إجمالي عدد المتقدمين في حركة النقل الخارجي من جميع المحافظات السعودية نحو 6 الف معلم ومعلمة،

وأكدت التعليم أن إجمالي عدد المقبولين يصل نحو 3500 ألف معلم ومعلمة لاستيفاء الشروط المعلن عنها، تعتبر فرصة النقل الخارجي لن تأتي إلى مرة واحدة في العام وهناك شروط هامة لمن يرغب في بدء هذه الخطوة والأهم أن يكون المتقدم على حركة النقل تم تعيين ومضى فترة الخدمة في المدرسة الحالية لمدة لا تقل عن عامين السماح بالنقل.