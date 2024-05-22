خطوة ب خطوة .. طريقة تغيير كلمة المرور على منصة مدرستي 1445

يواجه العديد من الطلاب وأولياء الأمور عقبة نسيان كلمة المرور الخاصة بحساب منصة مدرستي، حيث يعد ذلك الحساب من أهم الحسابات الخاصة بالطلاب والتي من خلالها يتم الاطلاع على الدروس والحصص والمناهج الدراسية والتواصل المباشر مع المعلم وحل الواجبات وتسجيل حضور التقييمات والعديد من الخدمات التعليمية التي تساعد على مواصلة التعليم في أصعب الظروف.

طريقة تغيير كلمة المرور على منصة مدرستي 1445

طرحت وزارة التعليم السعودية منصة مدرستي لدعم التعليم، وفيما يلي نوضح طريقة تغيير كلمة المرور في حالة الفقد أو النسيان، حيث يتم التغيير من خلال اتباع الخطوات التالية:

فتح الرابط الإلكتروني الرسمي لمنصة مدرستي.

النقر على خيار تسجيل الدخول، اختيار نسيت كلمه المرور.

إدخال رقم الهويه الوطنيه في الخانة المخصصة.

النقر على خيار استعادة كلمة المرور عبر الهاتف الجوال.

كتابة كود التحقق المرسل على الهاتف الجوال في رسالة نصية.

النقر على خيار تحقق.

في حال صحة كتابة الكود سوف يتم طلب كلمة مرور جديدة وقوية.

قم بكتابة كلمة المرور مرتين في الخانات المخصصة مع مراعاة التطابق.

النقر على خيار تغيير كلمة المرور.

حفظ النتائج.

خدمات منصة مدرستي

فيما يلي نذكر بعض من المزايا الخاصة بمنصة مدرستي التابعة لوزارة التعليم السعودية: