“شو سارلك يا لولو”.. استقبل تحديث تردد قناة وناسة أطفال 2024 وتابع أجمل أفلام الأطفال

تعتبر قناة وناسة هي من أجمل قنوات الأطفال التي تقوم بإذاعة العديد من المحتوى الطفولي المميز والكرتوني التي يعشقها ملايين المتابعين والمشاهدين، بالإضافة إلى الأغاني والأناشيد الدينية التي تقوم القناة بإذاعتها على مدار اليوم بصورة واضحة ودقة عالية، وكذلك المحتوى المقدم بإشارة قوية، ويمكنك معرفة التردد الجديد لقناة وناسة على الأقمار الصناعية المختلفة سواء النايل سات والعرب سات، كما سنكشفه لكم في السطور التالية.

تردد قناة وناسة أطفال الجديد

يمكنك مشاهدة كل ما تقدمه العديد من الأفلام والمسلسلات المميز والأكثر من رائعة على قناة وناسة، مما يمكنك مشاهدتها على مدار اليوم دون أن يمل المشاهد أو المتابع، وفقًا لما نوضحه لكم في الأتي:-

القمر الصناعي لقناة وناسة فهو النايل سات.

التردد قناة وناسة 11470.

استقطاب يكون عمودي.

معامل الترميز للقناة هو 27500.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

اضبط تردد قناة وناسة أطفال 2024 الجديد

وتقوم قناة وناسة أطفال العديد من المحتوى الطفولي والكرتوني المتمثل في الأفلام الطفولية، والأغاني الرائعة وكذلك الأناشيد الدينية المميزة، وذلك بإشارة قوية وصورة واضحة، وفقًا للمعلومات المتمثلة في التالي:-

استقبل قناة وناسة على قمر صناعي فهو العرب سات.

بينما التردد الجديد لقناة وناسة يكون 11270.

معامل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ 3/4.

خطوات ضبط وناسة أطفال

وجاءت أبرز خطوات استقبال قناة وناسة أطفال الجديد، كما يلي:-