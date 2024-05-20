مغام القط والفأر الأصلية.. تردد قناة توم وجيري الجديد 2024 على نايل سات بجودة hd

نلاحظ أن مؤشرات البحث ترتفع بشكل ملحوظ عن تردد قناة توم وجيري الجديد 2024 التي تعتبر أشهر وأ،جح وأهم القنوات المخصصة في محتوى الأطفال، حيث يتعلق بمشاهدة القناة ملايين الأطفال من شتى الدول العربية، مضى أكثر من 10 سنوات على تأسيس قناة توم وجيري وطوال هذه الفترة تسعى القناة لتقديم الأفضل والأنسب للأطفال، ومع التطور العصري أصبح للقناة دور توعوي كبير للغاية،

وتساهم القناة في تحسين المستوى الفكري لدى الكثير من الأطفال ومساعدتهم على التعلم بالطريق الحديثة، لأن القناة ليست متخصصة فقط في المحتوى الكرتونية بل تهتم بالجانب التعليمية ولذلك تقدم مجموعة من الرسوم التعليمية والأناشيد التعليمية التي تناسب الأطفال الصغار، واليوم نتعرف معاً عبر موقعنا البديل على تردد قناة توم وجيري الجديد 2024.

تردد قناة توم وجيري الجديد 2024

تقدم قناة توم وجيري كل جديد وحصري من المحتوى، كما أنها قناة مناسبة للأطفال من جميع الأعمال ولذلك يعتمد عليها الآباء والأمهات ويأتي ترددها بعد التحديث على النحو التالي:.

التردد: 11354.

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الجودة: HD.

مميزات ومحتوى قناة توم وجيري 2024

توم وجيري أسم متألق ولامع على الساحة الفضائية المتخصصة للأطفال، حقق القناة انتشار وقاعدة جماهيرية كبيرة في مختلف الدول، نجحت القناة في جذب انتباه الأطفال بالمحتوى المميز التي تقدمة، حيث تعمل القناة على القمر الصناعي نايل سات بكل قوة دون أي توقف، وتمتلك إشارة قوية وصورة نقية وصوت واضح للغاية، كما أنها تعمل بشكل مجاني لرفع العبء عن الأباء والأمهات وعدم تكليفهم بأي مصاريف اشتراك، كما تحرص القناة على العمل بصورة مستقرة دون توقف على مدار اليوم، وتعرض القناة أفلام كرتونية ورسوم متحركة وأغاني وبرامج وأناشيد.