كيف يتم الاستعلام عن التأشيرة 1445؟ منصة التأشيرات الالكترونية توضح

طرحت منصة التأشيرات الالكترونية المعروفة سابقا باسم منصة إنجاز خدمة الاستعلام عن التأشيرة 1445 بخطوات الكترونية ميسرة وسهلة، حيث حرصت المنصة على تسهيل كافة خطوات الاستعلام من خلال خطوات الكترونية ورقمية ميسرة بدلاً من إضاعة الوقت في الذهاب الى المقر الرسمي للجوازات في مواعيد العمل الرسمية.

كيف يتم الاستعلام عن التأشيرة 1445؟

سهلت المملكة العربية السعودية العديد من الإجراءات من خلال تحويل الاستعلامات والتجديد والاشتراك ومئات الخدمات لتتم بشكل الكتروني ومرن، حيث تتم عملية الاستعلام عن التأشيرة على اختلاف أنواعها سواء إن كانت تأشيرة حج أو تأشيرة زيارة أو عمل من خلال اتباع الخطوات التالية:

فتح الرابط الالكتروني لمنصة التأشيرات الالكترونية. النقر على خيار تسجيل الدخول. كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور. التوجه نحو قائمة الاستعلام. تحدي نوع التأشيرة المراد الاستعلام عنه. كتابة رقم الجواز في الخانة المخصصة. إدخال كود التحقق في الخانة المخصصة. النقر على خيار استعلام. تظهر كافة التفاصيل من حيث تاريخ التجديد ومدة السريان وعدد مرات دخول المملكة ونوع التأشيرة

خدمات منصة التأشيرات الالكترونية 1445

طرحت المملكة العربية السعودية منصة خدمة التأشيرات الالكترونية التي من خلالها يتم تسهيل كافة الاستعلامات حول تأشيرة السفر بالنسبة للمقيمين والمواطنين لاسيما أن هناك خدمات تخصصها المنصة للأفراد أو المواطنين والمقيمين أو أصحاب الأعمال، وفيما يلي نوضح خدمات المنصة: