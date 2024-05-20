دعاء النبي في الحر الشديد ردده.. اللهم اجرنا من عذاب النار

خلال هذه الفترة هناك ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة والتي تجاوزت 45 درجة في بعض المحافظات، يعيش الكثير من المواطنين حالة صعبة للغاية بسبب حالة الطقس ودرجات الحرارة الشديدة، مما يعاني الكثير من المواطنين من الحرارة الشديدة ولا يستطيعون أداء المهام اليومية بشكل جيد، وخاصة العاملين في البناء والمخابز وعمال النظام والعاملين بورش السيارات وفي النجارة وغيرها، لأنهم يتعرضون طوال اليوم لأشعة الشمس، والتي من الممكن أن عرضهم للتعب الشديد، ومنذ عدة أيام وقبل موجة الحر الشديدة كشفت هيئة الأرصاد المصرية عن تلك الموجة وأشارت بأنها مستمرة حتى نهاية هذا الأسبوع، وهناك عدة محافظات تتأثر بدرجات الحرارة مثل السواحل الشمالية الغربية والقاهرة الكبرى ومحافظات الصعيد، ترقبوا معنا لكي ننشر لكم دعاء النبي في الحر الشديد.

اللهم اجرنا من عذاب اللهم.

اللهم كما جعلت النار برداً وسلاماً على سيدنا إبراهيم أجعلها برداً وسلاماً علينا.

اللهم أجرنا من النار، ومن عذاب النار، ومن كلِّ عملٍ يقربنا إلى النار.

اللَّهُمَّ أَجِرْنِي مِنْ حَرِّ جَهَنَّمَ.

اللهم باعد بيننا وبين النار كما باعدت بين المشرق والمغرب.

اللهم إنّا نستعيذ بك من حرّ جهنّم، ونسألك أن تُحرّم وجوهنا ووجوه آبائنا وأمهاتنا على النار.

اللهم نرجو رحمتك التي وسعت كل شيء اللهم نسألك خيرها ونعوذ بك من شرها.

اللهم هون حرارة الشمس على كل من خرج من بيته قاصدا بابك.

اللهم قِنا شر هذا الحر وارحمنا منه ومما يحمل من أذى،

اللهم يا غافر الذنب ويا قابل التوبة خفف عنا الحر الشديد.