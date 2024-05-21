ما هي خطوات تعديل بيانات حساب المواطن؟ الموارد البشرية توضح

وضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خطوات تعديل بيانات حساب المواطن لجميع المستفيدين من الدعم الراغبين في إجراء تحديث أو تعديل لبيانات الدخل أو الحالة الاجتماعية لكي تصبح مطابقة للحقيقة، حيث يشترط صرف دعم حساب المواطن المصداقية نظرا لوجود بحث دوري يتم بشكل شهري من خلاله تتحدد الأهلية الخاصة بصرف الدعم.

خطوات تعديل بيانات حساب المواطن

أشارت ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية سابقا إلى ضرورة إجراء تحديث دوري للبيانات الشخصية المسجلة في قاعدة بيانات حساب المواطن، حيث يتم إجراء التحديث من خلال اتباع الخطوات التالية:

فتح الرابط الالكتروني الرسمي لبرنامج حساب المواطن. تسجيل الدخول من خلال إدخال الاسم ورقم الهوية الوطنية وكلمة السر. النقر على زر دخول. من واجهة المنصة الرئيسية يتم النقر على “الملف الشخصي للمستفيد”. النقر على خيار تعديل. حذف البيانات المرغوب بها وإعادة كتاب البيانات المطلوبة وفقا للحقول. ارفاق الوثائق والمستندات الرسمية التي تثبت صحة البيانات المعدلة. النقر على خيار موافق النقر على حفظ التعديلات.

عقوبة عدم تعديل بيانات حساب المواطن

أشارت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلى ضرورة إجراء تحديث البيانات قبل موعد دراسة الأهلية وظهورها بشكل رسمي تجنباً لتوقف الدعم، علما بأنه من الضروري إجراء تلك الدراسة في بداية الشهر الميلادي حيث يتم اعلان النتيجة في نهاية الشهر ومن ثم صرف الدعم في تاريخ العاشر من الشهر الذي يلي ظهور نتيجة الأهلية.

وفيما يخص العقوبة فإن عقوبة عدم تحديث البيانات هي وقف صرف الدعم من حساب المواطن وهو الأمر الذي يخشاه الآلاف من المستفيدين.