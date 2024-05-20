هتاكلي صوابعك وراه.. طريقة عمل الممبار المقرمش اللذيذ في المنزل على طريقة المطاعم بالظبط

الممبار من أشهر الوصفات التي يرغب الكثير من السيدات بالاطلاع عليها، كما أنها ضمن أبرز أكلات عيد الأضحى المفضلة فيه نظراً إلى البساطة في مكوناته وسهولة خطوات تحضيره، كما أنه ضمن الوصفات الفخمة المفضل تحضيرها في العزائم وخصوصاً بعيد الأضحى ويجتمع عليها كافة أفراد العائلة كباراً و صغاراً.

مكونات عمل الممبار في المنزل

لتحضير الممبار في المنزل يجب احضار المكونات التالية:

نصف كيلو من الممبار ونصف كيلو من الأرز المصري.

عدد 2 بصلة مفرومة وكوب من البقدونس المفروم والكزبرة المفرومة و الشبت المفرومة.

عدد واحد ثمرة من الفلفل الأحمر المفروم حار أو عادي على حسب الرغبة.

اثنين ملعقة من معجون الصلصة واثنين كوب من عصير الطماطم ونصف كوب زيت.

ملعقة من الكزبرة الناشفة وملعقة صغيرة من السكر وملعقة صغيرة من البهارات المختلفة كما نرغب.

رشة من الفلفل الاسود والملح والقرفة والكمون.

خطوات تحضير الممبار في المنزل

وحتي يمكن تحضير الممبار في المنزل يلزم اتباع الخطوات التالية: