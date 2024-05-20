الان ظهرت..استعلم عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق عبر رابط وزارة العمل” spa.gov.iq”

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق الوجبة السابعة والأخيرة 2024، حيث قامت الحكومة العراقية بتخصيص ميزانية كبيرة لدعم الفئات الفقيرة والمحتاجة في جميع محافظات العراق، وهذا الدعم المالي يهدف إلى مساعدة المواطنين على التكيف مع الظروف الاقتصادية الراهنة وتوفير احتياجاتهم الأساسية، للحصول على هذا الدعم، يجب أولاً إثبات استحقاق الشخص له،و تقوم الحكومة بنشر قائمة بأسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية، وفي هذه السطور، سنوضح طريقة الاستعلام عن الدعم المقدم وشروط الاستحقاق له، ومن خلال هذه المعلومات، سيتمكن المواطنون المؤهلون من التقدم للاستفادة من برنامج المشمولين بالرعاية الاجتماعية بكل سهولة ويسر.

كيفية الاستعلام عن المشمولين بالرعاية الاجتماعية:

تم توفير منصة إلكترونية من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق تحت اسم “مظلتي” لتمكين المواطنين من الاستعلام عن أسماء المشمولين بدعم الرعاية الاجتماعية، بالخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي لمنصة “ مظلتي “.

“. تسجيل الدخول إلى المنصة باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور.

الانتقال إلى قائمة “الخدمات الإلكترونية” والضغط على خيار “الاستعلام عن الأسماء المشمولين بالرعاية”.

تحديد السنة الحالية ثم النقر على “التالي”.

سيظهر بعد ذلك جميع أسماء الأشخاص المشمولين بالرعاية الاجتماعية.

شروط التسجيل في الرعاية الاجتماعية بالعراق:

وضعت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق مجموعة من الشروط التي يجب أن تتوافر في المتقدمين للحصول على الدعم المادي في حال عدم ظهور اسمك ضمن المشمولين في الرعاية الاجتماعية، فذلك يعني أنك غير مؤهل للحصول على هذا الدعم لأنك لا تستوفي الشروط التالية: