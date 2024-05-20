بقع الهدوم أخيرا هتزول.. كيفية إزالة بقع الكلور من الملابس بمكونات منزلية وبسيطة مستحيل تخطر على بالك!!

إزالة بقع الكلور من الملابس من أهم المشاكل التي تواجه الكثير من السيدات كون الكلور من المواد القوية والفعالة ويصعب القضاء عليها وسوف نوضح عبر الاتي أفضل الطرق للمحافظة على الملابس من الكلور و رجوعها لحالتها السليمة وكيفية التعامل مع تلك البقع بكل سهولة.

طرق إزالة بقع الكلور من الملابس

للتخلص من بقع الكلور تماماً من الملابس اتبع الاتي:

قم بإحضار ماء مثلج مع استخدام قطعة قماش متناسبة مع لون الملابس التي نرغب بإزالة الكلور منها.

ثم قم يشطف الملابس جيداً عبر استخدام الماء المثلج.

ثم ضع القماش فوق البقعة بحيث تمتص مادة الكلور بالتدريج من الملابس.

اترك الملابس لتجف في الهواء، ثم قم بوضع قطعه اخرى من القماش على نفس مكان البقعة وباستخدام المكواة اضغط عليها لحين تلتصق بمكان البقعة بالملابس.

إرشادات استخدام الكلور على الملابس

بعد التعرف على طرق إزالة بقع الكلور هناك بعض الإرشادات للاستخدام الكلور الصحيح عليك أخذها بالاعتبار: