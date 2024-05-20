طريقة عمل البيكاتا بالدجاج و المشروم في المنزل بمذاق شهي لا يقاوم للعزومات والولائم

تعد وصفة البيكاتا بالدجاج واحدة من أشهى الوصفات التي بها يتم تتبيل الدجاج وطهيه وتقديمه بمذاق مميز يستمتع به الجميع، ويعد ذلك الطبق من الأطباق الرئيسية في قائمة الطعام في افخم المطاعم، ولتلك الأسباب تجتهد ربة المنزل الماهرة نحو معرفة مقادير وطريقة تحضير ذلك الطبق الشهي في المنزل بمذاق لا يختلف عن الجاهز.

طريقة عمل البيكاتا بالدجاج و المشروم

فيما يلي نوضح المقادير الدقيقة لعمل البيكاتا اللذيذة في المنزل:

شرائح من صدور الدجاج المخلي بوزن 500 جرام.

شرائح من المشروم الطازج بوزن 400 جرام.

10 جرام دقيق.

50 مل زبدة مذابة.

بصلة متوسطة الحجم مفرومة ناعم.

10 جرام ثم مفروم.

مكعب مرقة دجاج.

250 جرام كريمة طهي.

ملعقة صغيرة من الملح والفلفل.

3 جرام بهارات دجاج.

3 جرام حبهان مطحون.

رشة سكر.

30 مل خل طعام.

بقدونس طازج.

طريقة عمل البيكاتا بالدجاج و المشروم في المنزل

فيما يلي نوضح خطوات وأسرار نجاح البيكاتا في المنزل بمذاق الجاهز: