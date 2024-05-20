اشتريها وانت متطمن.. علامات تدل على أن البطيخة سليمة ومضمونة ويمكنك شراؤها.. اعرفها دلوقتي!!

يعتبر البطيخ من أشهر أنواع الفاكهة الصيفية المفضلة لدى الصغار والكبار ويرجع هذا إلى طعمه المميز و اللذيذ، كما أنه يتضمن الكثير من الفوائد الصحية ويعمل على ترطيب الجسم ولكن البعض لا يمتلك القدرة على اختيار البطيخة السليمة و المضمونة وهناك بعض العلامات التي تؤكد سلامتها والتي سوف نوضحها عبر الاتي.

علامات تدل على أن البطيخة سليمة ومضمونة

من أهم العلامات الدالة على أن البطيخة ليس بها أي عيوب وذات مذاق جيد ما يلي:

تجنب شراء البطيخ التي يحمل خدوش أو كدمات أو نتوءات و بعض الكتل به لأن تلك العلامات تدل على أنه قد تعرض للشمس لفترات طويلة وينتج عنه جفافه.

كما يتوجب أن يكون ثقيل بالنسبة إلى حجمه فيدل هذا على أنه مليء بالماء وذات مذاق لذيذ.

إضافة إلى بعض البقع الصفراء التي تحملها البطيخة تدل على حلاوة الطعم و نضجها تماماً.

كما أن البطيخة الحاملة للون الأخضر الفاتح المائي إلى الاصفر تكون ذات مذاق جيد وحمراء من الداخل.

وعليك بحمل البطيخة ورفعها للأعلى وترجها على الجزء الأسفل بها ففي حالة سماع صوت عميق اجوف فهذا يدل على أنها مليئة بالماء و ناضجة وصالحة للطعام.

فوائد البطيخ

يحمل البطيخ الكثير من الفوائد ومنها ما يلي: