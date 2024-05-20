“الذهب وصل كام؟””.. سعر الذهب بعياراته المختلفة اليوم الإثنين 20 مايو 2024 في مصر

استقرت أسعار الذهب في مصر اليوم، الإثنين 20 مايو 2024، بعد ارتفاع ملحوظ شهدته جميع أعيرة الذهب خلال تعاملات مساء أمس الأحد، وذلك نتيجة التأثير الواضح لارتفاع أسعار الذهب في البورصة العالمية، وفي هذه المقال عبر موقعنا البديل، سنستعرض أحدث تحديثات سعر الذهب اليوم، سواء على المستوى المحلي في مصر أو على المستوى العالمي، لنلقي نظرة شاملة على التطورات الأخيرة في سوق الذهب.

سعر عيارات الذهب اليوم الإثنين 20 مايو في مصر

شهد سعر الذهب بعياراته المختلفة صباح اليوم الإثنين الموافق 20 مايو في مصر استقرارًا حيث سجل:

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم، فكان 3617.25 جنيهًا للبيع و 3600 جنيهًا للشراء في محلات الصاغة.

كان سعر جرام الذهب عيار 21 في محلات الصاغة المصرية 3165 جنيهًا للبيع، و 3150 جنيهًا للشراء، وهو العيار الأكثر شيوعًا.

بالنسبة لعيار 18، كان سعر الجرام مستقرًا عند 2712.75 جنيهًا للبيع و 2700 جنيهًا للشراء.

أما بالنسبة لعيار 14، فقد سجل سعر الجرام 2110 جنيهًا للبيع و 3100 جنيهًا للشراء.

فيما يتعلق بالجنيه الذهبي عيار 21 في مصر، فقد استقر سعره عند 25320 جنيهًا للبيع و 25200 جنيهًا للشراء.

وعالميًا، ارتفع سعر الذهب حيث بلغت قيمة الأوقية 2415 دولارًا للبيع و 2414 دولارًا للشراء في البورصات العالمية اليوم.

سعر مصنعية الذهب اليوم الإثنين

يوجد فارق السعر الذي يضيفه صاحب محل الصاغة إلى سعر الذهب الخام والمعروف بالمصنعية، وهذا الفارق يختلف من محل لآخر وحسب الشركة المصنعة والمنطقة، وعمومًا يتراوح بين 80 و200 جنيه مصري، ويجدر بالذكر أنه لا توجد قواعد محددة لتنظيم سعر المصنعية في مصر.