‘اسحن حسابك ب 20000 ألف شحنة مجانا“ خطوات شحن كوينز أي فوتبول بيس Efootball pess mobile.. اشحن والعب مع اصحابك

يحتاج الكثير من الأفراد المستخدمين للعبة أي فوتبول بيس الشهيرة الخاصة بكرة القدم إلى معرفة طريقة شحن الكوينزات الخاصة بها، والتي تتيح لهم الاستمتاع بمزايا إضافية أثناء استخدام اللعبة غير متاحة بشكل مجاني، ولذلك يقوموا بدفع تلك الكوينز في المقابل للحصول على الميزة التي يريدون الاستفادة منها، ولذا في هذا المقال سوف نقوم بتوضيح كيفية شحن كوينزات أي فوتبول بيس ولذلك يرجى متابعة القراءة.

خطوات شحن كوينز أي فوتبول بيس Efootball pess mobile

هناك أكثر من طريقة لشحن الكوينزات ومنها موقع أي فوتبول الإلكتروني، وذلك عبر إتباع الخطوات الآتية:

يتم فتح الموقع الرسمي الخاص بلعبة أي فوتبول.

ثم الدخول إلى قائمة الخدمات الإلكترونية، ومنها يتم الضغط على خدمة شحن الكوينزات.

بعد ذلك يتم كتابة عدد الكوينزات التي يريد المستخدم شحنها إلى حسابه.

ثم اختيار وسيلة الدفع المناسبة له واختيار البلد المقيم بها حتى يتم تحديد ثمن الكوينزات وفقاً للعملة التي سوف يدفع بها.

عند الانتهاء من جميع الخطوات السابقة والضغط على كلمة دفع يكون قد تم إنهاء عملية الشحن بنجاح.

طريقة شحن كوينزات أي فوتبول عبر المتجر

أيضاً يوجد طريقة ثانية وهي استخدام متجر التطبيقات الموجود على الهاتف المحمول، وللقيام بذلك فقط كل ما عليك هو إتباع الخطوات التالية: