دليل تحميل واتساب بلس الأزرق 2024: الميزات والعيوب وأجدد التحديثات WhatsApp Plus V30.25

إليك دليل تحميل واتساب بلس الأزرق حيث أن تطبيقات التواصل الاجتماعي تتنوع وتختلف، ومن بينها “واتساب الأزرق” الذي يعد من أكثر التطبيقات انتشار على الهواتف المحمولة، كما تتميز الشركة المنتجة لهذا التطبيق بالتحديث المستمر للحفاظ على رضا المستخدمين، سنتعرف في هذا المقال على كيفية تحميل واتساب الأزرق من خلال موقع البديل

آخر إصدار واتساب الأزرق

يعد واتساب الأزرق إصدار معدل من تطبيق WhatsApp الأصلي، ويتيح للمستخدمين الدردشة وإجراء المكالمات الصوتية، نال هذا الإصدار شهرة واسعة، ما دفع الشركة لإطلاق تحديثها الأخير v25.00، الذي يتضمن ميزات فريدة ويواجه حظر التطبيقات المعدلة، يبلغ حجم هذا الإصدار 72 ميجابايت، وهو مجاني ويدعم اللغتين العربية والإنجليزية.

تحميل واتساب الأزرق 2024

لتحميل واتساب الأزرق، اتبع الخطوات التالية:

احذف تطبيق واتساب الأصلي من جهازك.

احتفظ بنسخة احتياطية من رسائلك على بريدك الإلكتروني قبل الحذف.

افتح متجر التطبيقات وابحث عن “واتساب الأزرق”، ثم اضغط على تنزيل.

بعد التنزيل، أدخل بياناتك لإكمال عملية التثبيت.

عند فتح التطبيق، أدخل رقم هاتفك واسترجع محادثاتك السابقة.

مميزات واتساب الأزرق

يتميز واتساب الأزرق بالعديد من الخصائص التي نذكرها كالتالي:

إخفاء حالة الظهور عند الاتصال بالإنترنت.

إجراء محادثات سرية داخل التطبيق.

تخصيص أصوات الإشعارات لدردشات معينة.

يحتوي على منظف لمخلفات الجهاز ويحميه من الفيروسات.

إمكانية إخفاء عبارة “إعادة التوجيه” عند إرسال الرسائل مرة أخرى.

زيادة عدد حروف الحالة إلى 250 حرفًا بدلاً من 139.

إرسال 90 صورة في الدردشة الواحدة دفعة واحدة بدلاً من 10 صور.

الاحتفاظ بالرسائل المحذوفة.

إرسال مقاطع فيديو وصوتية بحجم يصل إلى 100 ميجابايت بدلاً من 16 ميجابايت.

تلقي إشعارات عند تغيير الأصدقاء لصورهم الشخصية.

إرسال الصور بجودة عالية.

نسخ النصوص من حالات الأصدقاء.

بعد معرفتك دليل تحميل واتساب بلس الأزرق يعد واتساب الأزرق من أفضل التحديثات التي قدمتها الشركة لمواجهة الحظر، ولديه قاعدة جماهيرية واسعة حول العالم، نتمنى أن نكون قد قدمنا لكم دليل شامل حول كيفية تحميله وأبرز ميزاته، ولكن وجب التحذير من التحميل من المصادر الغير موثوقة حتي لا تعرض هاتفك للخطر.