بالرقم القومي عبر البوابة الإلكترونية.. رابط نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2024 الترم الثاني عبر eduserv.cairo.gov.eg

زاد البحث بشكل كبير عن رابط نتيجة الصف الرابع الابتدائي لعام 2024 من قبل أولياء الأمور في جميع المحافظات، حيث يتطلعون للاستعلام عنها فور إعلانها، ويأتي ذلك بعد أن انتهى جميع الطلاب من أداء امتحاناتهم الأسبوع الماضي في جميع المدارس المصرية، لذا فاليوم ومن خلال هذا المقال سوف نوضح لكم طريقة الاستعلام عن نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني.

موعد إعلان نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2024 الترم الثاني

من المتوقع أن تعلن مديريات التربية والتعليم بكافة المحافظات المصرية نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2024 خلال الأيام القادمة، ويجدر بالذكر أن ذلك سوف يتوفر في كشوفات ورقية رسمية داخل المدارس، وذلك لتسهل على الطلاب وأولياء الأمور الوصول إليها، بعد انتهاء أعمال تصحيح الامتحانات.

رابط نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2024 القاهرة

محافظة القاهرة تتيح الاستعلام عن نتيجة الصف الرابع الابتدائي باستخدام الرقم القومي للطالب إلكترونياً، قبل الإعلان عنها في المدارس. وللاستعلام يتم اتباع الخطوات التالية:

يجب الدخول اولا على رابط موقع بوابة القاهرة للتعليم الاساسي. كتابة الرقم القومي الموجود في شهادة ميلاد الطالب في المكان المخصص له عبر البوابة. تحديد العام الدراسي للطالب المراد الحصول على نتيجته. تحديد الترم، واختيار الترم الثانيث. الضغط على أيقونة “عرض النتيجة”. سوف تظهر النتيجة فور إعلانها رسميًا من قبل بوابة التعليم الأساسي بالقاهرة.

كيف اعرف نتيجتي من خلال اللون ؟

توفر نتيجة الصف الرابع الابتدائي معلومات عن مدى اكتساب الطالب للمعارف والمهارات المطلوبة منه خلال العام الدراسي، ويتم التعبير عنها من خلال أربعة ألوان جاءت تفاصيلها كالتالي: