’فرحي العيال واسعديهم“ تردد قناة توم وجيري Tom and gerry.. نزلها الان

ازدادت عمليات البحث عن تردد قناة توم وجيري، وذلك حيث أن تلك القناة تقوم ببث جميع برامج الأطفال الشهيرة والمسلسلات الكرتونية مستهدفة فئة الأطفال، وتحرص القناة على عرض كل ما هو مفيد وله فائدة إليهم دون أن يكون هناك مشاهد قد يرى أولياء الأمور أنها غير مناسبة لأطفالهم، وقد كونت القناة قاعدة جماهيرية كبيرة، وذلك يرجع إلى أن تسمية القناة على أكثر البرامج المحبوبة لدى الأطفال وتتميز القناة بعرض برامجها بجودة واضحة.

تردد قناة توم وجيري Tom and gerry

يمكن ضبط تردد قناة توم وجيري وتنزيل القناة على كافة الأقمار الصناعية بكل سهولة من خلال الترددات التالية:

التردد على القمر الصناعي نايل سات هو 12149 ومعدل الترميز 27500 ورمز الاستقطاب الأفقي ومعامل تصحيح الخطأ ⅚ وأما جودة القناة فهي SD.

التردد القمر الصناعي عرب سات يكون 11315 ورمز الاستقطاب الأفقي أيضاً ومعامل تصحيح الخطأ ⅚ ومعدل الترميز 27500 والجودة SD.

خطوات تنزيل قناة توم وجيري

بعد التعرف على التردد الجديد للقناة أصبح يمكن تنزيلها على التليفزيون، من خلال القيام بالخطوات التالية: