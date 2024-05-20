“تلفزيون الواقع” استقبل الآن تردد قناة بداية 2024 التحديث الأخير القمر الصناعي سهيل سات

أصبح تردد قناة بداية 2024 من الترددات الهامة التي يكثر البحث عنها داخل دول الوطن العربي والخليج، حيث تنتمي تلك القناة إلى المملكة العربية السعودية وتبث برامج ترفيهية ممتعة وبرامج ثقافية ذات محتوى هادف تهم أفراد الأسرة، وتحرص على مناقشة قضايا العصر وقضايا الواقع الحالي بحيادية تامة، وقد نجحت القناة في تحقيق الشهرة والاستحواذ، وفي الفقرات التالية نوضح بيانات استقبال التردد الخاص بالقناة وكذلك مميزاتها.
تردد قناة بداية 2024 التحديث الأخير
فيما يلي نوضح احداثيات الضبط الخاصة باستقبال القناة بأعلى جودة بث عبر الأقمار الصناعية، حيث يتم استخدام الاحداثيات التالية أثناء إجراء البحث:
- التردد: 11310.
- الاستقطاب: رأسي -عمودي -vertivcal.
- معدل الترميز: 30000.
- معامل تصحيح الخطأ: 2/3.
- الجودة: HD.
- القمر الصناعي: سهيل سات
مزايا قناة بداية الفضائية
فيما يلي نوضح مميزات القناة والسبب وراء الشهرة:
- تهتم دائما بعرض العديد من البرامج التي تهتم بفئة الشباب، كما تعرض البرامج الواقعية عن الحياة، وتقدم كل ما يواجه تلك الفئة من مصاعب في محاولة لإيجاد الحلول المثلى لها.
- طرح العديد من البرامج التي تسهم في تقديم مواهب الشباب مع تأهيلهم كي يجدوا أفضل الوظائف التي تتلاءم معهم ومع مؤهلاتهم.
- تنوع تصنيف البرامج لتلائم ميول ورغبات الفئات العمرية المختلفة.
- تتبع تلك القناة أفضل طرق البث بوسائله المُطورة والتي تعتمد على العديد من الوسائل التقنية لعرض القناة بأفضل مستوى من الدقة دون تشويش أو دون ظهور أي خلل.
- جودة البث عالية حيث يتم بث المحتوى بجودة HD.
- احياء العادات والتقاليد والتراث العربي الأصيل.