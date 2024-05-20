“تلفزيون الواقع” استقبل الآن تردد قناة بداية 2024 التحديث الأخير القمر الصناعي سهيل سات

أصبح تردد قناة بداية 2024 من الترددات الهامة التي يكثر البحث عنها داخل دول الوطن العربي والخليج، حيث تنتمي تلك القناة إلى المملكة العربية السعودية وتبث برامج ترفيهية ممتعة وبرامج ثقافية ذات محتوى هادف تهم أفراد الأسرة، وتحرص على مناقشة قضايا العصر وقضايا الواقع الحالي بحيادية تامة، وقد نجحت القناة في تحقيق الشهرة والاستحواذ، وفي الفقرات التالية نوضح بيانات استقبال التردد الخاص بالقناة وكذلك مميزاتها.

تردد قناة بداية 2024 التحديث الأخير

فيما يلي نوضح احداثيات الضبط الخاصة باستقبال القناة بأعلى جودة بث عبر الأقمار الصناعية، حيث يتم استخدام الاحداثيات التالية أثناء إجراء البحث:

التردد: 11310.

الاستقطاب: رأسي -عمودي -vertivcal.

معدل الترميز: 30000.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

الجودة: HD.

القمر الصناعي: سهيل سات

مزايا قناة بداية الفضائية

فيما يلي نوضح مميزات القناة والسبب وراء الشهرة: