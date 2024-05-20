“استعلم الآن عبر مظلتي”.. خطوات الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 وأهم شروط الحصول على الرعايا

خطوات الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024، ظهر اهتمام الحكومة العراقية المستمر على توفير مجموعة متنوعة من الخدمات للأسر الأكثر احتياجًا، ومن بين هذه الخدمات برنامج الرعاية الاجتماعية الذي يهدف إلى دعم الأسر الفقيرة لرفع مستوى معيشتها وتحسين ظروفها الصحية والتعليمية، يأتي هذا البرنامج في ظل التحديات الاقتصادية والسياسية الحالية، وبعد إعلان إصدار أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية في الدفعة الأخيرة، بدأ المواطنون في البحث عن كيفية الاطلاع على هذه الأسماء.

خطوات الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024

أكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية على بذل أقصى جهودها لضمان صرف الدعم في الموعد المحدد، ولتهدئة الأفراد وتوفير مزيد من اليقين، يُمكن استخدام الطريقة الإلكترونية المخصصة لكي يتم الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024، يُمكن اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى منصة “مظلتي” الإلكترونية.

اختيار والضغط على أيقونة تسجيل الدخول.

التوجه نحو قسم دعم الرعاية الاجتماعية والنقر فوق أيقونة الاستعلام.

تحديد رقم الوجبة والمعلومات الأخرى المتعلقة بالمستفيد.

النقر على زر الاستعلام.

شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية لعام 2024

تحدد وزارة العمل متطلبات الأهلية للمتقدمين للرعاية الاجتماعية على النحو التالي: