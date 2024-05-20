استعلم من هنا bem.onec.dz.. خطوات سحب استدعاء البكالوريا 2024 بالجزائر وأهم التوجيهات الخاصة بـاستدعاء البكالوريا

أعلنت وزارة التعليم الجزائرية عن إطلاق رابط لسحب استدعاء البكالوريا 2024 في جميع ولايات الجزائر، بهدف تيسير العملية على الطلاب والطالبات في هذه المرحلة المهمة، يتمكن الطلاب والطالبات من التسجيل وسحب الاستدعاء خلال الفترة المحددة قبل بدء الامتحانات، ويتم ذلك من خلال موقع الديوان الوطني، حيث يتم استقبال جميع الطلبات والتأكد من جاهزية المتقدمين للامتحانات، سيتم الإعلان عن بدء الامتحانات في جميع اللجان بعد التأكد من استعداد المتعلمين، وسيتمكن الجميع من الاطلاع على تفاصيل العملية في الأيام القادمة.

خطوات سحب استدعاء البكالوريا 2024

تم الإعلان عن فتح باب التسجيل لامتحان البكالوريا لعام 2024، حيث من المقرر أن يبدأ الامتحان بعد انتهاء فترة التسجيل التي تمتد من 9 مايو إلى 15 مايو، وفيما يلي الخطوات اللازمة للتسجيل:

تسجيل الدخول إلى موقع الديوان الوطني للامتحانات.

إدخال البيانات الشخصية مثل الاسم ورقم الهوية الوطنية.

كتابة رقم الطلب.

النقر على الخدمات الإلكترونية.

الضغط على زر الامتحانات.

تحديد الولاية التي يقيم بها الطالب.

النقر على شهادة البكالوريا.

تسجيل أي بيانات مطلوبة بدقة والتأكد من عدم إدخال أي بيانات مغلوطة.

كتابة كود التحقق المرئي.

الضغط على زر طباعة PDF للحصول على الاستمارة بصيغة ورقية.

التوجيهات الخاصة بـاستدعاء البكالوريا

توجد بعض الإرشادات التي يتعين على الطلاب اتباعها لاستدعاء البكالوريا، وتتضمن هذه الإرشادات ما يلي: