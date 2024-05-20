ما هي شروط التسجيل في تكافل الطلاب وقيمة الدعم 1446؟

حرصت مؤسسة تكافل الخيرية داخل المملكة العربية السعودية على احتضان فئة الطلاب الغير قادرين على استكمال التعليم بسبب الأعباء المادية، حيث تقدم المؤسسة الدعم المادي لهؤلاء الطلاب في حال التحقق من الاستحقاق للمساعدة على استكمال مراحل التعليم دون أعباء إضافية على الأسرة.

شروط التسجيل في تكافل الطلاب

هناك مجموعة من الشروط التي يجب توافرها للتمكن من الاستفادة بالدعم المقدم من قبل مؤسسة تكافل وهي كالآتي:

أن يكون الطالب سعودي الجنسية. ضرورة التحاق الطالب بالمدارس الحكومية بالمملكة. الإقامة الدائمة للطالب داخل المملكة العربية السعودية. ضرورة التقديم مع بداية العام الدراسي الجديد. لا يتم صرف الدعم للطلاب في مرحلة الصف الثالث الثانوي أو من هم ملتحقين بصفوف محو الأمية. يجب أن يكون الطالب المتقدم مقيدًا بسجلات مؤسسة تكافل الموجودة بالمدرسة الحكومية التابع لها الطالب. ألا يزيد دخل أسرة الطالب شهريًا عن 4 آلاف ريال سعودي. استفادة الطلاب من ذوي الإعاقة بهذا الدعم في حال ضعف الدخل الشهري وكذلك أصحاب الهمم.

قيمة و موعد التسجيل في مؤسسة تكافل 1446

أغلقت مؤسسة التكافل الخيرية باب التسجيل في تكافل للطلاب للعام الدراسي الجديد 1446 بالفعل، حيث كانت مدة التقديم للطلاب المطابقين الشروط والمواصفات المنصوص عليها سابقاً بدء من صباح يوم الأحد الموافق الثاني عشر من شهر شوال والذي يوافق الحادي والعشرين من شهر إبريل 2024، وقد استمر التقديم حتى اليوم الأول من شهر ذي القعدة الموافق التاسع من مايو 2024.

وفيما يخص مبلغ الدعم للعام الدراسي الجديد فهو يساوى قيمة ألف ريال سعودي يتم صرف 500 ريال سعودي في الفصل الدراسي الاول و 500 ريال سعودي في الفصل الدراسي الثاني للطلاب المستحقين.