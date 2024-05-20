اعرف نتيجتك.. خطوات الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط الدور الأول 2024 بالعراق وخطوات تقديم اعتراض على النتيجة

خطوات الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط الدور الأول 2024 بالعراق، تعمل حكومة العراق بجدية على تحقيق التحول الرقمي في خدماتها، بهدف تسهيل حياة المواطنين وتعزيز شفافية العمل الحكومي، واحدة من الخدمات الرئيسية التي تم تطويرها هي خدمة الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط للدور الأول، التي تعتبر من أهم الاحتياجات للطلاب وأولياء الأمور في الوقت الحالي.

خطوات الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط الدور الأول 2024 بالعراق

الآن يمكنك بسهولة خطوات الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط الدور الأول 2024 بالعراق الذين أدوا امتحانات الدور الأول من خلال الاسم ورقم الامتحان، وذلك باتباع الخطوات التالية:

ابدأ بزيارة موقع وزارة التربية العراقية عبر الرابط المحدد له.

اختر خيار الاستعلام عن النتائج.

حدد المحافظة التي يتواجد بها الطالب.

أدخل اسم الطالب ورقم الامتحان في الحقول المخصصة لذلك.

انقر على خيار الاستعلام لعرض النتائج.

انتظر بضع دقائق حتى يتم تحميل الصفحة وظهور النتيجة بدقة.

تقديم اعتراض على نتائج الثالث متوسط الدور الأول

من بين الخدمات المتميزة التي قدمتها وزارة التعليم في العراق، تمكين الطلاب من تقديم اعتراضات على نتائجهم في المواد الدراسية فور صدورها بشكل رسمي، تهدف هذه الخدمة إلى ضمان عدالة ودقة النتائج، حيث تقوم الوزارة بمراجعة نتائج الطالب في المادة المعترض عليها، ومنحه الدرجة التي يستحقها، طريقة التقديم للاعتراض تتم من خلال الخطوات التالية: