شوف راتبك كام.. الحد الأدنى للأجور في الأردن 2024 لجميع العاملين وموعد صرف المرتبات

الحد الأدنى للأجور في الأردن 2024، في هذه الفترة الحالية شهدت عمليات البحث عبر الإنترنت في الأردن ارتفاع كبير، حيث يتساءل الكثير من المواطنين والعاملين عن الحد الأدنى للأجور في الأردن لعام 2024، يعد هذا الموضوع من بين أكثر الاستفسارات التي تشغل بال الأردنيين خاصة مع اقتراب عيد الأضحى المبارك

حيث يسعى الجميع لمعرفة موعد صرف الرواتب للعاملين في الدولة وزارة المالية الأردنية قامت بالإعلان عن الحد الأدنى للأجور، ويهدف موقعنا الإخباري البديل إلى تقديم جميع التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع لذا ندعوكم لمتابعة هذا التقرير للتعرف على كافة النقاط المتعلقة به.

الحد الأدنى للأجور في الأردن 2024

شهدت عمليات البحث على شبكة الإنترنت في الأردن ارتفاع كبير، حيث بحث العديد من المواطنين والموظفين والعمال عن الحد الأدنى للأجور في الأردن لعام 2024 ينتظر الكثير من الأشخاص إعلان الحد الأدنى للأجور مع موعد صرف رواتب الموظفين والعمال في المملكة الأردنية الهاشمية.

أشار المتحدث باسم وزارة العمل والتشغيل في الأردن السيد محمد زيود إلى تحديد الحد الأدنى للأجور وفقًا للمادة 52 من قانون العمل، وأوضحت اللجنة الثلاثية المشكلة بموجب تلك المادة أن الحد الأدنى للأجور كان محددا في فبراير من العام الماضي حيث بلغ 260 دينارا أردنيا لعام 2024/2023.

تم رفع الحد الأدنى للأجور من 3538 دينار أردني إلى 3612 دينار أردني بزيادة تبلغ 71 دينارا أردنيا، كما تم رفع الحد الأقصى لبدل التوقف عن العمل من 591 دينار أردني إلى 603 دينار أردني بزيادة قدرها 12 دينارا أردنيا، وقد تم تطبيق هذه الزيادات اعتبارا من بداية العام الحالي.

موعد صرف مرتبات شهر مايو 2024

يلاحظ الكثير من المواطنين في الأردن زيادة البحث مع اقتراب العيد الكبير عن موعد صرف رواتب شهر مايو 2024، وأعلنت وزارة المالية في المملكة الأردنية الهاشمية عن جدول صرف الرواتب للموظفين والمتقاعدين.

من المتوقع أن يتم صرف رواتب الموظفين يوم السبت، 25 مايو 2024، بينما سيتم صرف رواتب المتقاعدين يوم الاثنين 20 مايو 2024، سيتم إجراء هذه العمليات عبر البنوك العاملة في المملكة الأردنية الهاشمية.