ربنا يستر لعله خير… وقف معاشات تكافل وكرامة لهذه الفئات 2024 وزارة التضامن توضح التفاصيل

وقف معاشات تكافل وكرامة لهذه الفئات 2024، برنامج معاش تكافل وكرامة لعام 2024 يشمل أكثر من 20 مليون مواطن مصري، ويعتبر أحد البرامج الحيوية التي تلقى اهتماماً كبيرا في المجتمع المصري، ومع ذلك لا يزال العديد من المستحقين غير ملمين بالشروط والمعايير اللازمة للحصول على هذه المساعدات لتحقيق الاستمرارية في الحصول على هذه المعونات.

وقف معاشات تكافل وكرامة لهذه الفئات 2024

توضع مجموعة من الشروط من قبل وزارة التضامن الاجتماعي لتحديد مؤهلات الأفراد للاستفادة من برنامج تكافل وكرامة وتشمل هذه الشروط الظروف التالية:

الاستبعاد في حال العمل في القطاعين الأمنيين سواء في القوات المسلحة أو قوى الأمن الداخلي.

استبعاد من يمتلك قطعة أرض زراعية تتجاوز مساحتها فدان واحد.

استبعاد الممتلكات التجارية أو الاستثمارية.

الاستبعاد في حال امتلاك جرار زراعي أو سيارة خاصة للاستخدام التجاري.

الاستبعاد إذا كان يمتلك ثلاثة رؤوس أبقار أو أكثر لأغراض تجارية.

استبعاد العاملين في أي قطاع سواء حكومي أو خاص، بغض النظر عن وجود التأمين.

الاستبعاد عند السفر خارج البلاد لفترة تزيد عن ستة أشهر.

الاستبعاد في حالة امتلاك مشروع تجاري أو العمل به، أو وجود مدخرات تتجاوز الحد المسموح.

استبعاد إذا كانت تكلفة تسجيل الأطفال في المدارس الخاصة تزيد عن 2000 جنيه مصري للطالب.

شروط دعم تكافل وكرامة

وضعت وزارة التضامن الاجتماعي مجموعة من الشروط والمعايير التي يجب تحقيقها يهدف برنامج معاش تكافل وكرامة إلى تقديم الدعم والرعاية للفئات الأكثر احتياجا في المجتمع المصري، ويشمل ذلك الأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين والأرامل والأيتام، ومن بين الشروط التي يجب توافرها للحصول على هذه المساعدات تأكيد الحالة الاجتماعية للمتقدم تقديم الوثائق الضرورية التي تثبت حاجتهم للدعم المالي.