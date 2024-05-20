من هاتفك بثواني.. خطوات الاستعلام عن غرامات المرور العامة الرقم الالماني 2024 بالعراق وخطوات تسديد الغرامات

تم الإعلان من قبل وزارة الداخلية العراقية عن إجراءات الاستعلام عن غرامات المرور العامة الرقم الالماني المفروضة على المركبات ذات الأرقام الألمانية، حيث قامت الوزارة بتوفير رابط خاص للقيام بالاستعلام عبر الإنترنت، وقد قام المسؤولون بإصدار تحذير لجميع قائدي المركبات بضرورة سداد الغرامات المالية دون تأخير، وذلك وفقاً للمواعيد المحددة من قبل إدارة المرور العراقية، لتجنب المسائلة القانونية وتفادي دفع غرامات أعلى في المستقبل.

خطوات الاستعلام عن غرامات المرور العامة الرقم الالماني 2024 بالعراق

إليكم خطوات الاستعلام عن غرامات المرور العامة الرقم الالماني 2024 بالعراق:

الدخول إلى موقع منصة أور الإلكترونية من خلال الرابط المقدم.

بعد الوصول إلى الصفحة الرئيسية للمنصة، يجب النقر على خيار “غرامات المرور”، ثم يتعين على المستخدم إدخال رقم تسجيل السيارة التي يرغب في الاستعلام عنها، ومن ثم النقر على أيقونة البحث.

سيتم عرض جميع المخالفات المرورية التي تم تسجيلها على السيارة المستعلم عنها، بما في ذلك تفاصيل كاملة عن كل مخالفة ونوعها.

خطوات تسديد الغرامات المرورية العامة الرقم الألماني في العراق

يمكن تسديد غرامات المرور من خلال الولوج إلى المنصة الإلكترونية “بوابة أور” ومتابعة الخطوات التالية: