” بتتبيلة المطاعم” طريقة عمل الشيش طاووق في المنزل بمذاق الجاهز

تعد وجبة الشيش طاووق واحدة من الطرق الشهية لطهي مكعبات الدجاج المتبلة، ويقدم طبق الشيش طاووق إلى جانب المكرونة وايت صوص أو الأرز البسمتي، وفيما يلي نوضح مكونات الوصفة بشكل دقيق وأيضاً طريقة التحضير في المنزل بنفس الطعم والمذاق والجودة لذلك الطبق جاهزً من أفخم المطاعم.

مقادير عمل الشيش طاووق في المنزل

تتكون وصفة الشيش طاووق من المقادير التالية:

عصير الليمون بمقدار 3 ملاعق كبيرة. زيت زيتون بما يعادل 20 مل. ملح بما يعادل 5 جرام. فلفل أسود بما يعادل 3 جرام. ملعقة كبيرة ثوم مفروم. 400 جرام مكعبات دجاج. مكعبات طماطم وجزر وفلفل ألوان. شرائح بصل جوليان.

خطوات عمل الشيش طاووق في المنزل

يعد طبق الشيش طاووق من الأطباق شهية المذاق التي تقدم في العزومات، ويرجع السر في جودة المذاق إلى خلطة التتبيلة الشهية لمكعبات الدجاج وأيضاً طريقة التسوية الصحيحة، وفيما يلي نوضح الخطوات الناجحة لإعداد وتحضير أسياخ الشيش طاووق في المنزل: