” بتتبيلة المطاعم” طريقة عمل الشيش طاووق في المنزل بمذاق الجاهز

تعد وجبة الشيش طاووق واحدة من الطرق الشهية لطهي مكعبات الدجاج المتبلة، ويقدم طبق الشيش طاووق إلى جانب المكرونة وايت صوص أو الأرز البسمتي، وفيما يلي نوضح مكونات الوصفة بشكل دقيق وأيضاً طريقة التحضير في المنزل بنفس الطعم والمذاق والجودة لذلك الطبق جاهزً من أفخم المطاعم.
مقادير عمل الشيش طاووق في المنزل
تتكون وصفة الشيش طاووق من المقادير التالية:
- عصير الليمون بمقدار 3 ملاعق كبيرة.
- زيت زيتون بما يعادل 20 مل.
- ملح بما يعادل 5 جرام.
- فلفل أسود بما يعادل 3 جرام.
- ملعقة كبيرة ثوم مفروم.
- 400 جرام مكعبات دجاج.
- مكعبات طماطم وجزر وفلفل ألوان.
- شرائح بصل جوليان.
خطوات عمل الشيش طاووق في المنزل
يعد طبق الشيش طاووق من الأطباق شهية المذاق التي تقدم في العزومات، ويرجع السر في جودة المذاق إلى خلطة التتبيلة الشهية لمكعبات الدجاج وأيضاً طريقة التسوية الصحيحة، وفيما يلي نوضح الخطوات الناجحة لإعداد وتحضير أسياخ الشيش طاووق في المنزل:
- نحضر إناء ونضع به مكعبات من الشيش طاووق.
- نضيف الليمون مع باقي المقادير من الملح والفلفل الأسود والثوم المفروم.
- وضع البصل والطماطم والفلفل الألوان ف الوعاء ثم إضافة ملعقة من الزبادي.
- تقليب جميع المكونات معا حتى يتم التجانس مع البهارات.
- يوضع الوعاء في الثلاجة لمدة لا تقل عن ست ساعات حتى تتشرب قطع الدجاج التتبيلة.
- وضع أسياخ الشيش طاووق الخشبية في ماء دافيء حتى لا تحترق عند تسويه الوجبة.
- بعد ذلك يتم رص مكعبات الشيش طاووق في الأسياخ مع رص الخضراوات المتبلة أيضاً.
- عند الانتهاء من كمية مكعبات الدجاج يتم رص أسياخ الشيش طاووق في صينية مناسبة.
- توضع الصينية في فرن ساخن.
- بعد 15 دقيقة يتم تقليب الأسياخ لاكتمال التسوية.
- عند اكتمال النضج رفع الصينية.
- يقدم الشيش طاووق ساخن.