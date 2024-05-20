استعلم من هنا rdis.moss.gov.eg.. خطوات الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة 2024 وأهم مميزات الكارت

خطوات الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة 2024، تسعى الدولة جاهدةً لتوفير خدمات شاملة لفئة ذوي القدرات الخاصة داخل الوطن، بهدف مساعدتهم على تخطي التحديات وتحقيق التكامل في المجتمع، تقدم الحكومة مجموعة من الخدمات المبتكرة لهذه الفئة، ومن بينها خدمة جديدة تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي وهي “بطاقة الخدمات المتكاملة”، التي تتيح لكل مواطن من ذوي القدرات الخاصة الاستفادة من مجموعة متنوعة من الخدمات والمزايا.

خطوات الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة 2024

يمكن لجميع المواطنين الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة عبر الانترنت بسهولة، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

زيارة الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي.

النقر على قسم “الخدمات المتكاملة”.

إدخال الرقم القومي الخاص بالفرد في الحقل المخصص.

الضغط على زر “البحث” للبدء في الاستعلام.

في حالة قبول الطلب، يمكن النقر على زر “حجز موعد” المتاح عبر الرمز المميز للحجز الموجود على الموقع.

مميزات كارت الخدمات المتكاملة 2024

بطاقة الخدمات المتكاملة للمعاقين تُعتبر أداة أساسية لتقديم الدعم والرعاية لفئة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في مصر، وتتميز بالعديد من المزايا التي تعزز حياتهم وتسهم في دمجهم في المجتمع، ومن هذه المزايا:

تمنح بطاقة الخدمات المتكاملة حامليها فرصة التعيين بنسبة 5% في الوظائف الحكومية، مما يزيد من فرصهم في الحصول على وظائف ثابتة ومستقرة.

تُتاح لحاملي البطاقة فرصة الدمج في المعاهد والجامعات، مما يساعدهم على الحصول على التعليم والتدريب اللازمين لتحسين فرصهم في سوق العمل.

توفر البطاقة خدمات طبية مجانية في المستشفيات لحامليها، بالإضافة إلى الإعفاء من الضرائب والإعفاء الجمركي على الأجهزة التعويضية، مما يخفف من العبء المالي على الأفراد وأسرهم.

تُتيح البطاقة إعفاء حامليها من الرسوم الجمركية عند شراء سيارة مخصصة للمعاقين، مما يسهل لهم الوصول إلى وسيلة نقل تلبي احتياجاتهم الخاصة.

توفر البطاقة فرصة الدمج لحامليها في مدارس التعليم الأساسي لذوي الإعاقة، مما يضمن لهم حصول التعليم الأساسي اللازم وفقًا لاحتياجاتهم الخاصة.

شروط استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة

وضعت وزارة التضامن الاجتماعي شروطاً محددة للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة، التي تخص الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وتتضمن هذه الشروط: