👇هل صدق ام لا🔴 جدول هدد جدة الجديد ١٤٤٥ 🤔 هل يوجد هدد في جدة 2024🤷؟! .. الأمانة العامة بجدة تكشف حقيقة عودة إزالة العشوائيات لحسم الشائعات

دفعت الأخبار المتداولة بالفترة الأخيرة بشأن هل يوجد هدد في جدة أمانة المحافظة أن تقوم بالتحدث عن هذا الأمر، والتصريح بشأن المناطق التي كان عليها هدد وطرق الحصول على التعويضات والاستعلام عنها ومراحل الهدد إلى غيرها من التفاصيل، التي كان الأشخاص بحاجة إلى معرفتها، وذلك لأن عملية الإزالة هي إحدى الموضوعات الشائكة التي يتحدث عنها الجميع بالسعودية.

هل يوجد هدد في جدة

بعد تداول الكثير من الأشخاص أخبار بشأن عودة الهدد بمحافظة جدة كان دور الأمانة العامة هنا أن توضح حقيقة هذه الأنباء، وأهم التفاصيل التي وردت بشأن ذلك، ولقد أوضحت بأن كافة الشائعات التي قد تم تداولها غير صحيحة، ولقد انتهت مراحل هدد جدة الأربعة والآن مرحلة التطوير لا تزال مستمرة.

كيف يتم الحصول على تعويض هدد

يتم الحصول على تعويض الهدد من خلال تقديم طلب لأمانة المنطقة المتواجد بها الأحياء المزالة، ولابد من توفر كافة الأوراق التي تلزم لتقديم الطلب:

مثل نسخة الهوية الوطنية للشخص الذي يملك العقار.

صورة شخصية تخص المتقدم مع صورة الوكالة الشرعية إن تواجدت.

أحضر صورة صك الملكية المتعلق بالعقار المتضرر.

ارفع صورة تخص شكل المبنى وذلك الشرط ليس إلزامي.

تقديم صورة جوية توضح موقع المبنى المزال، وذلك الشرط اختياريًا في حال توفرت الصورة.

تقديم رقم يخص إخلاء المبنى وذلك شرطًا ضروريًا.

العمل على تقديم مطبوعات تكون بنكية لها رقم الآيبان واسم المستفيد ورقم الهوية.

رفع صور تخص فواتير الكهرباء والمياه.

الفرق بين انتزاع الملكية وتعويضات الهدد

انتزاع الملكية هو إجبار الشخص على إخلاء المبنى دون أن يتم إعطائه أي خيار وفي موعد محدد، ويكون الأمر فجأة، أما بالنسبة لتعويضات الهدد هي مفاوضات تتم ما بين الحكومة والشخص مالك العقار، حتى يتم الاتفاق على سعر مقابل الأرض أو المبنى الذي سيتم إخلاؤه للانتفاع به، ولقد أوضحت أمانة جدة بأن الأشخاص يمكنهم تقديم طلبات للحصول على تعويض مقابل الهدد، ويستطيعون الاستعلام عن الطلب من خلال بوابة هيئة العقارات العامة، مع إدخال جميع البيانات المطلوبة وإرفاق رقم الطلب وستظهر كافة التفاصيل.