“/epedu.gov.iq/” 🔴 رابط الاستعلام عن نتائج السادس الاعدادي الدور الاول ٢٠٢٤ لعموم المحافظات بالعراق

أيام قليلة تفصلنا عن بداية الاختبارات النهائية للسادس الاعدادي مما جعل الطلاب يبدأون في البحث عن رابط الاستعلام عن نتائج السادس الاعدادي الدور الاول، والجدير بالذكر أن الوزارة دائماً ما تقوم بتوضيح كافة التفاصيل المتعلقة بسير الاختبارات والنتائج حتى يكون الطلاب على دراية بكل ذلك والاستعداد للاختبارات بشكل مناسب، وسوف نقوم بإعلامكم بمختلف التفاصيل على النحو التالي.

رابط الاستعلام عن نتائج السادس الاعدادي الدور الاول

قامت وزارة التربية والتعليم بدولة العراق بالتأكيد رسمياً على أن الاختبارات النهائية للصف السادس الاعدادي للعام الدراسي الحالي والخاصة بالدور الأول سوف يتم البدء فيها في تاريخ 8 يونيو لعام 2024 وذلك بالتزامن مع الإعلان عن الجدول، كما قامت الوزارة بتوضيح خطوات الاستعلام عن النتائج عبر موقعها الرسمي، والتي جاءت كالتالي:

التوجه بشكل مباشر إلى واجهة الموقع الرسمي لوزارة التعليم العراقية هنا.

تسجيل الدخول بواسطة تدوين البيانات اللازمة.

ثم اختيار المرحلة التعليمية.

تحديد المحافظة التي ينتمي إليها الطالب.

تدوين المعلومات المطلوبة.

ثم الضغط على أيقونة بحث.

ملاحظة سوف تبدأ اختبارات السادس الاعدادي الدور الأول في كافة المحافظات العراقية وسط إشراف وزاري مناسب أمام جميع الطلاب على أن تنتهي الاختبارات في تاريخ يوم الأحد القادم الموافق 25 يونيو 2024، ثم تبدأ مباشرة عمليات التصحيح والرصد وإعلان النتائج.

وفي ذات السياق تبذل الوزارة كامل جهدها من أجل توفير جميع وسائل الدعم التي يحتاج إليها الكثير من الطلاب في جميع المراحل الدراسية، بالإضافة إلى إنشاء الكثير من المواقع الإلكترونية التي تحتوي على مجموعة كبيرة من الخدمات التعليمية المعتمدة من قبل وزارة التعليم في دولة العراق.

جدول امتحانات السادس الاعدادي

كشفت وزارة التعليم العراقية عن جدول الامتحانات الخاص بالصف السادس الاعدادي حتى يتمكن الطلاب من الاستعداد بشكل جيد لأداء الامتحانات كما نوهت الوزارة الى عدم الإنجراف وراء الأخبار والشائعات الكاذبة التي يتم إطلاقها بين الحين والآخر على منصات التواصل، وإليكم الجدول وفقاً لما تم اعتماده من قبل الوزارة كالتالي: