ا̍ڛۣــٺــ؏ــڶــمۭ ̨ا̍ﻵآآنۨ برابط مباشر نتائج السادس الابتدائي دور أول ٢٠٢٤ “𝔼ℙ𝔼𝔻𝕌.𝔾𝕆𝕍.𝕀ℚ” فور ظهورها على سايت وزارة التربية والتعليم العراقية

قامت وزارة التعليم العراقية بالاعلان مسبقاً عن جدول الاختبارات النهائية للمراحل التعليمية المختلفة بداية من المرحلة الابتدائية مروراً بالاعدادية وصولاً إلى المتوسطة ومع اقتراب الاختبارات من نهايتها يتساءل أولياء الأمور عن نتائج السادس الابتدائي دور أول ٢٠٢٤، وسوف نوافيكم بخطوات الاستعلام عن النتائج وبعض التفاصيل الأخرى على النحو التالي.

نتائج السادس الابتدائي دور أول ٢٠٢٤

وفقاً لما جاء في جدول الاختبارات النهائية لطلاب المرحلة الابتدائية فإن طلاب السادس الابتدائي قد بدأو في أداء الاختبارات الخاصة بهم يوم الأحد الماضي ومن المقرر انتهاء الاختبارات يوم الأحد ١٩ مايو ٢٠٢٤، مما جعل الطلاب يبحثون عن النتيجة والتى سوف تكون متاحة عبر الموقع الرسمي لوزارة التعليم العراقية وذلك بواسطة إدراج اسم الطالب ورقمه الامتحاني ومن ثم معرفة النتائج فور ظهورها.

الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي عبر وزارة التربية العراقية

عقب انتهاء الوزارة من أعمال تصحيح ورصد الدرجات سوف يتم اعلان النتائج عبر موقعها الرسمي ويمكن الحصول على النتائج من خلال ما يلي :

التوجه إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التربية العراقية هنا.

الضغط على نتائج كافة المراحل الدراسية كما هو ظاهر أمامك على الشاشة.

اختيار الصف المطلوب الاستعلام عنه.

ثم إدراج اسم الطالب ورقمه الامتحاني.

الضغط على زر الاستعلام ثم الانتظار لعدة ثواني حتى يتم ظهور النتيجة على الفور.

ملاحظة سوف يتم ظهور النتيجة بشكل تدريجي في المحافظات العراقية، على أن يتم إعلان نتيجة السادس الابتدائي في كل محافظة تنتهى من عمليات التصحيح والرصد، علماً بأن النتيجة لم تظهر حتى الآن، ولكن سوف يتم الإعلان فور الانتهاء من أعمال التصحيح مباشرة كما تعمل وزارة التربية العراقية على إتاحة النتائج عبر أكثر من موقع.

جدول امتحانات المرحلة الابتدائية

كشفت وزارة التربية والتعليم العراقية عن جدول الاختبارات النهائية لجميع الصفوف الابتدائية، والجدير بالذكر أن اختبارات المدارس العربية والكردية والأجنبية والتركمانية سوف تكون على على حسب نوع الدراسة وكل مادة حيث ينتهي بعض الطلاب من الاختبارات الخاصة بهم يوم 18 مايو، وإليكم تفاصيل موعد الاختبارات كالتالي: