ما هي الفئات المستفيدة من منحة البطالة 2024 الجزائر؟

وضحت الوكالة الوطنية للتشغيل الفئات المستفيدة من منحة البطالة 2024 الجزائر، وذلك بعد الإعلان عن شروط وخطوات التسجيل في تلك المنحة التي تقدم الدعم المادي لفئة محددة من أبناء دولة الجزائر بهدف تحقيق التضامن الاجتماعي والحياة الكريمة المتعثرين ماديا.

الفئات المستفيدة من منحة البطالة 2024 الجزائر

يوجد مجموعة من الفئات المستفيدة من هذه المنحة المقدمة من الوكالة الوطنية للتشغيل وهم كالآتي:

الطلاب والطالبات الذين لم يستطيعوا استكمال مسارهم التعليمي بسبب عدم القدرة على سداد المصروفات الدراسية. من الفئات المستفيدة من منحة البطالة بالجزائر أيضًا الزوجة التي تعول أطفالها. يستفيد من هذه المنحة الأسر الفقيرة ومحدودة الدخل.

تجديد منحة البطالة

أكدت الوكالة الوطنية للتشغيل على ضرورة إجراء تجديد الكتروني لمنحة البطالة كل ستة أشهر لضمان صرف الدعم، حيث يتم إجراء التجديد في حال توافر الشروط التالية: