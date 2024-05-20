ما هي الفئات المستفيدة من منحة البطالة 2024 الجزائر؟

وضحت الوكالة الوطنية للتشغيل الفئات المستفيدة من منحة البطالة 2024 الجزائر، وذلك بعد الإعلان عن شروط وخطوات التسجيل في تلك المنحة التي تقدم الدعم المادي لفئة محددة من أبناء دولة الجزائر بهدف تحقيق التضامن الاجتماعي والحياة الكريمة المتعثرين ماديا.
الفئات المستفيدة من منحة البطالة 2024 الجزائر
يوجد مجموعة من الفئات المستفيدة من هذه المنحة المقدمة من الوكالة الوطنية للتشغيل وهم كالآتي:
- الطلاب والطالبات الذين لم يستطيعوا استكمال مسارهم التعليمي بسبب عدم القدرة على سداد المصروفات الدراسية.
- من الفئات المستفيدة من منحة البطالة بالجزائر أيضًا الزوجة التي تعول أطفالها.
- يستفيد من هذه المنحة الأسر الفقيرة ومحدودة الدخل.
تجديد منحة البطالة
أكدت الوكالة الوطنية للتشغيل على ضرورة إجراء تجديد الكتروني لمنحة البطالة كل ستة أشهر لضمان صرف الدعم، حيث يتم إجراء التجديد في حال توافر الشروط التالية:
- عدم امتلاك اصول أو عقارات أو سجل تجاري أو ميراث أو حساب بنكي يذخر بالأموال.
- تعبئة نموذج تجديد منحة البطالة من خلال الرابط الالكتروني الرسمي الوكالة الوطنية للتشغيل.
- عدم الالتحاق بأي من الصفوف التعليمية خلال فترة الحصول على منحة البطالة.
- أن يتراوح سن مقدم الطلب بين ثمانية عشر عام كحد أدنى و أربعين عام كحد أقصى.
- الحصول على الجنسية الجزائرية والإقامة داخل دولة الجزائر.
- الانتماء لفئة الفقراء أو محدودي الدخل أو الفئات المسموح لهم صرف الدعم.
- تقديم الوثيقة الخاصة بالبطالة الموثقة من الوكالة الوطنية للتشغيل.
- عدم امتلاك الزوجة لأصول عقارية.
- عدم الحصول على دخل شهري ثابت من أي جهة.