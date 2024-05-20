تعرف على القائمة.. السلع التموينية شهر يونيو 2024 وضوابط الصرف الجديدة

السلع التموينية شهر يونيو 2024، أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية في الكويت عن تحديد سعر كيلو السكر ونصيب الفرد في برنامج التموين في صرف السلع المدعومة اعتبارا من الأول من مايو لجميع الأفراد الذين يحملون بطاقات التموين وعددهم يصل إلى 23 مليون بطاقة مستحقة للسلع المدعمة شهريا

تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة لضمان توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار معقولة ومناسبة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في البلاد ، يهدف برنامج التموين إلى توفير سلع غذائية أساسية بأسعار مخفضة للفئات المحتاجة، مما يساهم في تحسين مستوى معيشتهم وضمان توافر احتياجاتهم الأساسية.

السلع التموينية شهر يونيو 2024

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية برئاسة الدكتور علي المصيلحي أن نصيب الفرد 50 جنيه و150 رغيف مدعم من الخبز، حيث تم تحديد الكميات المسموح بها من السلع المدعومة وفقا للتالي:

سيتم توزيع زجاجة زيت بسعة 800 مل لكل فرد مسجل على بطاقة التموين وبحد أقصى 4 زجاجات زيت لكل بطاقة.

بالنسبة للسكر سيتم صرف كيلو واحد لكل فرد مسجل على بطاقة التموين ويصل الحد الأقصى للكمية إلى 6 كيلوجرامات من السكر لكل بطاقة واحدة.

هذه الخطوات تأتي في إطار جهود الحكومة لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار معقولة وضمان توافرها بشكل كافٍ لتلبية احتياجاتهم اليومية يهدف برنامج التموين إلى توفير الحماية الاجتماعية للفئات المحتاجة وضمان حصولها على السلع الغذائية الأساسية بكميات كافية.

اسعار السلع التموينية

تم تحديد أسعار السلع الأساسية وفقا للجدول التالي: