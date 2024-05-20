ضحكي طفلك مع القط والفار.. استقبل الآن تردد قناة توم وجيري Tom and Jerry الجديد 2024 على النايل سات

تعتبر قناة توم وجيري من أنحج وأشهر قنوات الأطفال في الوطن العربي، والتي تقدم محتوى ترفيهية ممتع خاص بالمسلسلات الكرتونية المضحكة للأطفال، وأكثر ما تقوم القناة بعرضه عبر شاشتها المسلسل الكوميدي توم وجيري وهي حلقات مضحكة للقط والفار، حيث نال هذا المسلسل على إعجاب الجميع وكان سبب في شهرة القناة وارتفاع نسبة مشاهدتها بهذا الشكل، وتحرص جميع الأمهات والآباء في مصر على متابعة أطفالهم كل ما تقدمه القناة وتحديداً في فترة الأجازة الصيفية، وسوف نستعرض عليكم الآن أحدث تردد قناة توم وجيري الجديد 2024.

تردد قناة توم وجيري الجديد 2024 على النايل سات

قناة توم وجيري تقدم محتوى رائع ومميز جداً استطاعت من خلاله خطف جميع الأنظار لها، فهي تستعرض مجموعة من المسلسلات الكرتونية الشهيرة والتي يترقب الأطفال عرضها حتى يستمتعون بها، ولم يتوقف محتوى القناة فقط على المسلسلات الكرتونية بل تقدم الأغاني الترفيهية المسلية جداً والممتعة للأطفال، وللاستمتاع بكل ما تقدمه القناة للأطفال على القمر الصناعي النايل سات إليكم تفاصيل التردد وهو:

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 12149.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

الجودة: sd.

تردد قناة Tom and Jerry على العرب سات

تميزت قناة توم وجيري عن غيرها بقلة فواصلها الإعلانية المملة والتي تجعل الجميه يسنفرون من مشاهدتها، بالإضافة إلى أنها تقدم محتوى ترفيهية وتعليمي وثقافي من خلال البرامج التعليمية وأغاني الحروف والأرقام والأشكال، بالإضافة إلى تعليمهم كيفية التحلي بالصفات الحسنة والمبادئ الصحيحة من طرق التعامل مع الآخرين، ويمكن استقبال القناة على القمر الصناعي العرب سات بالبيانات التالية: