ما هي شروط وسن التقاعد المبكر 1445؟ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية توضح

أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية شروط وسن التقاعد المبكر للمتقاعدين العسكريين والمدنيين من أبناء المملكة العربية السعودية، حيث يتم الاشتراك في نظام التأمينات وفقاً لبنود محددة أعلنت عنها الوزارة كاملة حتى يصبح المتقاعدين على علم ودراية بها قبل تقديم أوراق المعاش التقاعدي.

شروط وسن التقاعد المبكر 1445

فيما يلي نوضح الحالات التي من خلالها يتم قبول طلبات التقاعد المبكر، علما بأن سن التقاعد هو ستين عام ولا صحة لما يتداوله البعض عن أن هناك تعديلات في البنوك ليصبح سن التقاعد خمسة وستين عام، وفيما يلي نوضح تفاصيل التقاعد المبكر:

تقديم طلب التقاعد بعد مرور عمر الخمسة والخمسين عام. اثبات عظم القدرة على العمل وفقا لقرار من وزارة الصحة السعودية مع تقديم المستندات المطلوبة. موافقة جهة العمل على تصعيد اوراق المتقاعد للحصول على التقاعد المبكر. سداد اشتراكات التأمينات الاجتماعية لمدة عام.

حاسبة راتب التقاعد

تعد هذه الحاسبة إحدى الخدمات التي توفرها هيئة التأمينات الاجتماعية من خلال الصفحة الرئيسية للهيئة، حيث يمكنك من خلالها وبكل سهولة معرفة قيمة راتب التقاعد الخاص بك، هذا وذلك أيضًا من خلال النقر على خدمة “حاسبة راتب التقاعد” من الصفحة الرئيسية للموقع بعد تسجيل الدخول عبر بيانات الحساب الشخصي، ثم يطلب منك تسجيل البيانات والتي من بينها توضيح آخر راتب تم الحصول عليه، كذلك توضيح سبب ترك العمل وعدد سنوات العمل، ومن ثم يتم حساب قيمة المعاش الخاص بك بالريال السعودي.