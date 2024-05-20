“لولو عم بتضيع” اضبط فوراً تردد قناة وناسة كيدز Wanasah TV الجديد 2024 للاستمتاع بأقوى أغاني الأطفال الكرتونية بجودة hd

في فترة قصيرة تمكنت قناة وناسة من تحقيق أكبر قاعدة جماهيرية عريقة وتمكنت من شد انتباه الكثير من الأطفال في الفئات العمرية المختلفة لمحتواها، حيث تعتبر هي من القنوات الفضائية المجانية التي تبث عبر شاشتها على مدار اليوم مجموعة من الأغاني الترفيهية والبرامج التعليمية التي يرغب الأطفال في متابعتها باستمرار، فالقناة اختارت تقديم محتواها من خلال الشخصيات الكرتونية التي تجذب انتباه الأطفال وهذا كان سبباً رئيسياً في نجاحها، ويبحث الجميع عن تردد قناة وناسة لضبطه للاستمتاع عبر جهاز الاستقبال بكل ما تقدمه، وسوف نسرد لكم في هذا المقال كل التفاصيل الخاصة بهذا الموضوع فتابعونا.

تردد قناة وناسة كيدز 2024

تعتبر قناة وناسة من أكثر القنوات الفضائية المشهورة جداً في الوطن العربي، والتي تتميز بجودة عالية وممتازة وتقنيات حديثة متجددة باستمرار، كما أنها تتميز بمحتواها الفريد والهادف والأمن تماماً على الأطفال، فمحتواها حصري وخاص بها فقط لا يمكن مشاهدته على أي قناة أخرى، وخلال الفترة الأخيرة عملت إدارة القناة على تردد القناة على جميع الأقمار الصناعية المختلفة لتوفير أفضل صوت وصورة للمشاهد، وتردد القناة هو:

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 11430.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

أحدث تردد قناة وناسة على العرب سات 2024

التردد: 11270.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 3/4.

أهم أغاني قناة وناسة كيدز

تستعرض قناة وناسة عبر شاشتها مجموعة رائعة من الأغاني الترفيهية الشيقة والتي تدور حول الشخصية الكرتونية المرحة لول، وأبرز تلك الأغاني التالي: