طرحت وزارة الدفاع السعودية رابط الكترونى يتم من خلاله الاستعلام عن نتائج وزارة الدفاع القبول الموحد لعام 1445، فسابقا قد أعلنت الوزارة عن فتح باب القبول للمتقدمين من الجنسين، ومؤخراً أعلنت الوزارة عن اعلان اسماء المقبولين والمطابقين لشروط القبول بشكل تدريجي على أن تتم كافة خطوات الاستعلام بشكل الكتروني وخطوات ميسرة.

كيف يتم الاستعلام عن نتيجة القبول الموحد 1445؟

يتم الاستعلام عن نتائج القبول الموحد بعد الإعلان عن ظهورها عبر بوابة التجنيد الموحد الإلكترونية من خلال الخطوات التالية:

يتم فتح البوابة الإلكترونية للتجنيد الموحد. قم بتسجيل الدخول من خلال كتابة الآتي:

اسم المستخدم.

كلمة المرور. النقر على زر تسجيل الدخول. النقر على قائمة الخدمات ثم اختيار استعلام القبول الموحد. يجب إدخال بعض البيانات مثل رقم الطلب وغيرها. النقر بعد ذلك على خيار استعلام عن الطلب.

شروط التقديم على القبول الموحد 1445

لقد وضعت وزارة الدفاع مجموعة من المتطلبات والشروط الواجب استيفائها في الشخص المتقدم وهي كالآتي: