حمل كشوفات PDF.. استعلام نتائج الثالث متوسط الدور الأول 2024 عبر epedu.gov.iq رسميًا

البحث عن نتيجة الصف السادس الإبتدائي 2024 للفصل الدراسي الثاني هو الأكثر تداولاً على جميع محركات البحث في الوقت الحالي، حيث يبحث الآلاف من الطلاب وأولياء الأمور عن تفاصيل النتيجة من حيث موعد ظهورها أو كيفية الإستعلام عنها عبر الإنترنت، ومن الجدير بالذكر أن فترة امتحانات الطلاب في المرحلة الصف السادس الإبتدائي قد انتهت بالفعل في مختلف المحافظات المصرية، وتعتبر هذه المرحلة الأصعب والأهم في مرحلة التعليم الأساسي الأولى، خاصة بعد النظام التعليمي الجديد وتحديثات المناهج التي تركز بشكل رئيسي على مدى فهم واستيعاب الطلاب للمحتوى التعليمي، وفيما يلي سوف نتعرف على آلية استعلام نتائج الثالث متوسط الدور الأول.

استعلام نتائج الثالث متوسط الدور الأول

يمكن بسهولة الإستفسار عن نتائج الطلاب الذين خضعوا لامتحانات الدور الأول من خلال الاسم ورقم الإمتحان، وذلك باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع وزارة التربية العراقية عبر الرابط المخصص.

التحديد على خيار الإستعلام عن النتيجة.

تحديد المحافظة التي يقيم بها الطالب.

كتابة اسم الطالب ورقم الإمتحان في الأماكن المخصصة لهما.

الضغط على خيار الاستعلام لعرض النتائج.

أخيرًا، انتظر لبضع دقائق حتى يكتمل التحميل وتظهر نتائج مواعيد امتحانات الصف الثالث متوسط للدور الأول لعام 2024.

مواعيد اختبارات الصف الثالث المتوسط