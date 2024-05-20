أستعلم عن نتيجتك الآن” رابط نتائج الثالث متوسط الدور الأول 2024 لعموم المحافظات العراقية وموعد الإعلان عنها

في الوقت الحالي أعلنت وزارة التربية العراقية أتاحت رابط للاستعلام عن نتائج الثالث متوسط 2024 الدور الأول لعموم المحافظات العراقية عبر موقع الوزارة الرسمي وموقع نتائجنا التابع للوزارة، والذي يسهل على الطلاب استخراج النتائج من البيت دون الحاجة للتوجه للمدارس، ويتساءل الجميع من الطلاب وأولياء الأمور حالياً عن موعد ظهور النتيجة وكيفية الاستعلام عنها، وهذا ما نطلعكم عليه في هذا المقال فتابعونا.

الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط الدور الأول 2024

في الوقت الحالي تستعد وزارة التربية العراقية لبدء امتحانات الصف الثالث متوسط للدور الأول 2024، حيث اتخذت الوزارة كافة الاحتياطات اللازمة والإجراءات الكافية لكي تمر فترة الاختبارات بسلام ودون أي مشاكل تقابل الطلاب، ويترقب الطلاب النتائج بفارغ الصبر والتي يمكن الاستعلام عنها بالخطوات التالية:

يتم التوجه إلى موقع وزارة التربية العراقية.

اختيار العام الدراسي الذي يرغب الطالب في الاستعلام عن نتيجته.

يتم تحديد المحافظة التابع لها الطالب.

إدخال الرقم الامتحاني الخاص بالطالب.

تسجيل جميع المعلومات المطلوبة.

الضغط على زر عرض النتائج.

على الفور ستظهر النتيجة بكل تفاصيلها ودرجات كل مادة.

موعد إعلان نتائج الثالث متوسط 2024

حتى تلك اللحظة لم تعلن وزارة التربية العراقية موعد رسمي لإعلان نتائج الصف الثالث متوسط الدور الأول بالعراق، ولكنها أكدت أنه بمجرد الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات ستعلن النتيجة على الفور أمام الطلاب، فمن المقرر بدء أعمال التصحيح بعد انتهاء الاختبارات على الفور لتظهر النتيجة سريعاً أمام الجميع، والجدير بالذكر أن امتحانات الثالث متوسط الدور الأول تبدأ في 21 مايو 2024 وتنتهي في 5 يونيو 2024.