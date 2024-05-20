طريقة عمل شاورما الدجاج السوري في المنزل بطريقة المحلات السورية

وصفة الشاورما الدجاج من الأكلات المميزة والشائعة في وطننا العربي مؤخرًا، ويفضلها الصغار والكبار ويذهبون لتناولها دائمًا المطاعم، كما أنها تحتوي على الكثير من البهارات مما يعطيها مذاق رائع ومميز، ولذلك تبحث الكثير من الأمهات حتى طريقة تحضيرها في المنزل بشكل آمن وصحي أكثر من المطاعم وبطعم مثل الطعم الأصلي اللذيذ، بالإضافة إلى أن طريقة تحضيرها بسيطة للغاية وهي من الوجبات سريعة التحضير.

الشاورما الدجاج

تعد الشاورما الدجاج أحد أفضل الأطباق التي يمكن تناولها في أي وقت من اليوم، كما أنها من الأكلات اللذيذة للغاية وانتشرت وحصلت على شهرة كبيرة في الوطن العربي مؤخرًا ويحبها الصغار والكبار، ولذلك تبحث الكثير من ربات البيوت عن طريقة تحضيرها في المنزل ليكون طعمها مثل المطاعم، وتتمثل مكوناتها فيما يلي:

صدور الدجاج مقطعة الى شرائح: 4 قطع.

عصير الليمون: ملعقة كبيرة.

زبادي: كوب.

توابل الشاورما: ملعقة كبيرة.

ثوم: 2 فص.

كاتشب: ملعقة كبيرة.

الفلفل الأسود : ¼ ملعقة صغيرة.

الملح: ½ ملعقة.

البصل البودرة: ملعقة صغيرة.

صلصة الطماطم: 3 ملاعق كبيرة.

هيل مطحون: ملعقة صغيرة.

خطوات تحضير شاورما الدجاج في المنزل

تحضير شاورما الدجاج في المنزل ليس بأمر صعب، حيث يمكن لربات البيوت اتباع بعض الخطوات البسيطة لتحضيرها مماثلة للنكهة اللذيذة الأصلية مثل المطاعم، حيث أن هذه الأكلة واحدة من ألذ الأكلات المحببة لدى كل صغير وكبير، والخطوات كما يلي: