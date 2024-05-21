epedu.gov.iq.. نتائج الثالث المتوسط الدور الاول 2024 جميع محافظات العراق حسب الرقم الامتحاني للطالب

نتائج الثالث المتوسط الدور الاول 2024، طلاب الثالث المتوسط منتظري النتائج بفارغ الصبر، كما يترقب معهم أولياء الأمور ظهور نتائج العام الدراسي الحالي بعد إعلان الوزارة لجداول الاختبارات لهذا العام، تبنت وزارة التربية والتعليم العراقية نهج إلكتروني لإصدار نتائج اختبارات نهاية العام ينتظر أن يتم الحصول على هذه النتائج عبر الإنترنت، وفقا لما أعلنته الوزارة يمكن توضيح الخطوات المطلوبة لاستخراج نتائج الثالث المتوسط في العراق، بما في ذلك المواعيد المتوقعة لظهور هذه النتائج في الفترة القادمة.

نتائج الثالث المتوسط الدور الاول 2024

باستخدام هذه الخطوات يتمكن الطلاب وأولياء الأمور من الوصول بسهولة إلى نتائج الامتحانات الخاصة بالصف الثالث المتوسط والتي تم إعلانها رسميا، مما يسهل عليهم متابعة تقدم الطالب في الدراسة، توضح وزارة التربية والتعليم العراقية الخطوات الإلكترونية الضرورية للحصول على نتائج الصف الثالث المتوسط بعد إعلانها رسميا من الوزارة العراقية يتضمن الإجراء ما يلي:

الولوج إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم العراقية. اختيار خيار نتائجنا من القائمة. النقر على نتائج الطلاب. اختيار خدمة الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط. تحديد الدور الدراسي المطلوب للاستعلام عنه. إدخال اسم الطالب بالكامل. إضافة الرقم الامتحاني الخاص بالطالب. النقر على الزر المخصص لعرض النتيجة.

موعد الإعلان عن نتائج الصف الثالث المتوسط بالعراق

أكدت الوزارة العراقية أنه من المتوقع إصدار نتائج امتحانات الصف الثالث المتوسط بعد انتهاء الطلاب من اختبارات نهاية العام، حيث سيتم الإعلان عن النتائج في غضون عدة أيام بعد انتهاء الاختبارات، ومن المقرر أن تنطلق امتحانات الصف الثالث المتوسط في الخامس والعشرين من مايو وتستمر حتى السادس من يونيو لعام 2024.

تعمل الوزارة العراقية بكل جهد على تأمين نجاح طلاب المرحلة الثالثة المتوسطة في امتحاناتهم باستخدام جميع الوسائل المتاحة، يتم تصحيح هذه الامتحانات بسرعة من قبل المعلمين والمصححين المختصين بهدف إتاحة الفرصة للطلاب للحصول على نتائجهم في أسرع وقت ممكن ومعرفة أدائهم في الامتحانات.