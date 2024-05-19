تليفونك متراقب يا معلم.. 4 علامات تدل على اختراق الهاتف الشخصي.. احذر جوالك مخترق

علامات تحذرك من اختراق الهاتف الشخصي، قد يعاني بعض الأشخاص من اختراق الجوال الشخصي ويكون ذلك من خلال ملاحظة بعض التغيرات في الهاتف والتي قد تكون بسبب عيب في الشبكة أو مشكلة فيها ولكن قد يكون هذا انذار لك على أن هاتفك مخترق وأنه تم اختراقه لذلك عليك التأكد من بعض العلامات التي قد تحذرك من اختراق الجوال الشخصي والتي سوف نتعرف عليها معا في السطور القادمة فتابعونا.

علامات تحذرك من اختراق الجوال الشخصي

تعمل الهواتف بشكل معروف لأصحابها حيث تستهلك البطارية في وقت محدد، قد يزداد هذا الوقت أو يقل بعض الشيء بحسب الأستخدام وغيرها من العلامات المعروفة لصاحب الهاتف ولكن وجود تغيرات مفاجئة في بعض الأمور في الهاتف قد تعني أنك تواجه مشكلة اختراق الهاتف وهذه العلامات كالتالي:

استنزاف البطارية من علامات اختراق الهاتف

تتعرض الهواتف المخترقة إلى استنزاف البطارية بشكل أسرع من المعتاد حيث أن التطبيقات الضارة قد تستعمل برمجيات أعلى من غيرها من التطبيقات مما يؤدي الى استهلاك البطارية بشكل أكثر من المعتاد.

لذلك عليك التأكد من أن البطارية تعمل بشكل طبيعي وأنه لا يوجد أي تطبيقات في الخلفية تتسبب في استنزاف البطارية واستهلاكها بشكل أسرع.

سخونة الهاتف من علامات اختراق الهاتف

يتعرض الهاتف الى إرتفاع في درجة الحرارة ولكن ذلك اثناء استخدام التطبيقات الثقيلة مثل الألعاب أو تطبيقات البرمجة، ولكن اذا وجدت هاتفك يتعرض الى ارتفاع في درجات الحرارة بدون اي اسباب فإن ذلك قد يشير الى تسلل أحد الأشخاص المخترقين الى هاتفك.

حسابات التواصل يوجد بها أمور غير مفهومة

إن أصحاب الهواتف قد يمتلكون أكثر من حساب على مواقع التواصل الاجتماعي مختلفة سواء كان فيسبوك أو واتساب أو انستقرام، وما الى غير ذلك من التطبيقات التي تعمل بشكل معروف ولكن في حالة وجود أمور غير مفهومة مثل عدم القدرة على أرسال رسائل أو عدم القدرة على استقبال رسائل أو وصول رسائل وقراءتها دون أن تقوم بذلك فان ذلك قد يشير الى اختراق هاتفك وتسلل أحد الأشخاص الى حساباتك.

الهاتف بطئ

الهواتف المخترقة تعمل بشكل أبطأ من المعتاد فإن حدث ذلك بشكل مفاجئ مع اقترانه بالعلامات السابقة فان هذا قد ينذرك إلى اختراق هاتفك.