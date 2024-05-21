بالرقم القومي والاسم.. نتيجة امتحانات 4 و 5 و 6 ابتدائي 2024 عبر بوابة التعليم الأساسي

خلال الساعات الحالية من المقرر أن يتم إصدار نتيجة امتحانات 4 و 5 و 6 ابتدائي 2024 الكترونياً باستخدام أرقام الجلوس، ومنذ بداية فترة الامتحانات للسنوات النقل، سهلت وزارة التربية عملية الاستعلام عن النتائج من خلال بوابة التعليم الأساسي وهذا من شأنه تجنب الازدحامات التي قد تحدث أثناء إعلان النتائج في المدارس أو المديريات التعليمية المختلفة،

يعد توفير النتائج عبر الإنترنت واحدة من الخطوات الرئيسية التي اتخذتها الوزارة لتسهيل عملية الحصول على النتائج للطلبة وأولياء الأمور يمكن للأشخاص الآن الاطلاع على النتائج بسهولة ويسر من أي مكان وفي أي وقت دون الحاجة إلى الانتظار فترة طويلة في المدارس.

نتيجة امتحانات 4 و 5 و 6 ابتدائي 2024

تسعى المديريات التعليمية إلى توفير العديد من الخدمات التعليمية للطلاب بهدف تسهيل عملية الوصول إليها وتوفير الوقت والجهد بالنسبة لهم، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن نتيجة امتحانات 4 و 5 و 6 ابتدائي 2024 في المحافظات بعد الانتهاء من عمليات التصحيح والمراجعة، و سنتعرف الآن من خلال موقعنا الإخباري البديل على خطوات الاستعلام عن نتيجة النقل الابتدائي للترم الثاني لعام 2024 والتي تأتي كما يلي:

ابدأ بالدخول إلى بوابة نتائج التعليم الأساسي الإلكترونية. ثم انتقل إلى مربع الخدمات التعليمية. بعد ذلك اختر خيار نتائج سنوات النقل الابتدائي. قم بإدخال الرقم القومي الخاص بالتلميذ. حدد المرحلة الدراسية التابعة للطالب. ثم حدد الصف الدراسي. بعد ذلك اختر السنة الدراسية 2024 وحدد الترم الثاني. وأخيرا انقر على عرض النتيجة.

توزيع درجات الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي

أكدت الوزارة أن المسؤولية عن إعلان نتائج هذه الصفوف تقع على عاتق المدارس، حيث يتم تحديد موعد ظهور النتائج بعد الانتهاء من عمليات التصحيح في جميع المؤسسات التعليمية، تقوم كل مدرسة بالإعلان عن النتائج عبر صفحتها الرسمية واعتمدت الوزارة نظاما للتقييم يستخدم الألوان لتحديد أداء الطلاب، حيث يكون على النحو التالي: