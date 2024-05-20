“بعد عودة البث من جديد ” استقبل تردد قناة المنار الجديد 2024 وتابع الأخبار لحظة بلحظة

يتزايد البحث باستمرار عن تردد قناة المنار الجديد 2024، حيث أنها تهتم ببث كل ما هو جديد من الأخبار حول العالم، الأمر الذي جعلها تمتلك مكانة كبيرة بين أكبر القنوات الإخبارية، هذا وقد أصبحت تمتلك شعبية كبيرة بفضل تغطيتها للأخبار سواء في لبنان وغيرها في العالم العربي، لذا يلتف حولها عدد كبير من المهتمين بالأخبار في العديد من الدول العربية.

تردد قناة المنار الجديد 2024

يمكنك استقبال قناة المنار على شاشة التلفاز بكل سهولة من خلال الآتي:

تردد قناة المنار على النايل سات

تردد القناة: 11641.

معامل الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 3000.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

تردد قناة المنار على عرب سات

تردد القناة: 12632.

معامل الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 3000.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

أهم مميزات قناة المنار

تمتلك هذه القناة مجموعة من أهم المميزات التي تجعلها على رأس القنوات الفضائية الإخبارية في العالم العربي وتتمثل هذه المميزات فيما يلي:

تتميز القناة بجودة الإشارة ونقاء الصوت.

يتم نقل الأخبار باحترافية وجودة عالية من حيث الصوت والصورة.

تنقل جميع الأخبار بدون تقطيع.

تحرص على تقديم محتوى مجاني وبدون أي تشفير.

تتميز بالجاذبية والانفراد عند عرض كافة البرامج الإخبارية.

تضم مجموعة من أفضل الصحفيين والإعلاميين المخضرمين في هذا المجال.

نبذة عن قناة المنار

تعد هذه القناة إحدى أهم وأكبر القنوات الفضائية الخاصة، كما تم تأسيس هذه القناة في عام 1991م، هذا ومن الجدير بالذكر أن في بدايتها كانت جودة الصورة متواضعة بشكل كبير، إلا أنها تطورت بشكل ملحوظ مع مرور الوقت، إلى أن أصبحت من أهم القنوات الإخبارية التي تمتلك مكانة كبيرة في العالم العربي.

هذا ومما لا شك فيه أن قناة المنار بذلت قصارى جهدها للوصول إلى هذه المكانة، حيث أنها اهتمت بشكل كبير بتقديم محتوى مفيد لقاعدة عريضة، كما أنها حرصت على كسب شعبية في مختلف دول العالم العربي، مما جعل الإقبال على مشاهداتها في تزايد ملحوظ.