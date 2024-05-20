الكلام ده مهم لطلاب الثانوية إرشادات إجابة أسئلة الثانوية العامة في امتحانات نهاية العام 2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن إرشادات إجابة أسئلة الثانوية العامة حول كيفية الإجابة عن أسئلة البابل شيت لطلاب الثانوية العامة 2024، وذلك استعدادًا للامتحانات التي تبدأ في 10 يونيو المقبل، وأوضحت الوزارة أن الامتحان يتألف من جزئين أحدهما أسئلة موضوعية في البابل شيت وأخرى مقالية.

إرشادات إجابة أسئلة الثانوية العامة

هناك مجموعة من الإرشادات قامت الوزارة بتوضيحها لجميع الطلاب قبل دخول امتحانات الثانوية العامة، وهذه الإرشادات تكون على النحو التالي:

أوضحت الوزارة أن نماذج امتحانات الطلاب في المدارس العربية هي “أ – ب – ج – د”، ونماذج امتحانات الطلاب في مدارس اللغات هي “a – b – c – d”، وينبغي على الطالب كتابة رقم الجلوس وتظليل الدائرة المخصصة له.

تدوين البيانات مثل الاسم، ورقم الجلوس، واسم الادارة التعليمية، واسم المدرسة، ورمز نموذج الامتحان بشكل صحيح باستخدام قلم جاف وبخط واضح، ورقم النموذج يمكن أن يكون إما “أ – ب – ج – د”.

كتابة رقم الجلوس وتظليله بالطريقة الصحيحة في الخانات المخصصة على نموذج البابل شيت، لأن التظليل ضروري أثناء عملية التصحيح.

تسجيل رقم الجلوس من اليسار إلى اليمين، مع تظليل الدائرة التي تشير إلى الإجابة الصحيحة تظليلًا كاملًا، ولن يتم الاعتداد بأي علامات أخرى داخل كراسة البابل شيت.

يتم التظليل باستخدام قلم جاف أزرق، كما يمنع استخدام قلم التصحيح لشطب الإجابة.

عقوبة الغش في امتحانات الثانوية العامة

هناك بعض الحالات يجب أن يتجنبها الطلاب أثناء تأدية الاختبار حتى لايعاقب وهذه الحالات تكون على النحو التالي: