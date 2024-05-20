كيف يتم الاشتراك على تقسيط الجوالات من مكتبة جرير

شاركت مكتبة جرير في المملكة العربية السعودية عن اعلان التقديم لخدمة التقسيط الخاص بجوالات آيفون لعملائها بأنظمة سداد مختلفة تبدأ من ست إلى ستة وثلاثين شهرًا، وتقديم الطلبات يتم من شركة كوارا، ليتم ملء الاستمارات واختيار نوع الطلب والسداد.

طريقة التقديم على تقسيط الجوالات في جرير

عند الرغبة في التقديم على تقسيط الجوالات في جرير يجب اتباع بعض النقاط التالية وهي:

الدخول إلى مكتبة جرير واختيار زر خدمة التقسيط ثم سوف تظهر نافذة جيدة بعض كافة التفاصيل حيث يتم اختيار شركة التمويل.

الخطوة الثانية وهي وضع كل البيانات المطلوبة مثل رقم الهاتف الكي وغيرها يتم الضغط على زر موافق عند الانتهاء من ملء الاستمارة.

كتابة كود المشتريات وتتبع خطوات الشراء.

شروط التقديم على التقسيط من مكتبة جرير

السعوديين في القطاع الحكومي والخاص يجب أن يكون قد تم مر ثلاثة أشهر كاملة على الالتحاق بالوظيفة مع حصولهم على راتب شهري لا يقل عن 4000 ريال سعودي للمواطن و خمسة آلاف ريال سعودي للمقيم.

كما أن المتقاعدين في البلاد فيمكن لهم الحصول على خدمات التقسيط حيث لا يتم دفع مقدم لمن لم يتجاوز عمره السبعين.

علاوة على ذلك أن لا تقل قيمة الفاتورة عن 1500 ريال وحد أقصى 30000 ريال.

امتلاك حساب بنكي في أحد البنوك المتعاقدة مع المكتبة.

خصومات وتقسيط جرير

تتم عملية التقسيط في مدة 6 اشهر وكحد أقصى 36 شهر لعلاء المكتبة، حيث أن السداد شهري من خلال اتباع واحدة من الطرق التالية: