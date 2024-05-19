آيس كريم البرتقال في عشر دقايق اعملي ايس كريم البرتقال على اصوله في البيت أفضل من الجاهز للشعور بإنتعاش الصيف

الآيس كريم هو من أكثر المأكولات اللذيذة والمفضلة لدى الكثيرين، خصوصا في فصل الصيف، فهو يأتي بنكهات متعددة مثل الفراولة والفانيليا والشوكولاتة والمانجو والبرتقال، من بين هذه النكهات، يتميز آيس كريم البرتقال بمذاقه المنعش وفوائده الصحية، حيث يعتبر البرتقال مصدرا غنيا بفيتامين سي، بالإضافة إلى ذلك، يتوفر البرتقال بسهولة على مدار العام ويعتبر من الفواكه الاقتصادية بالمقارنة مع الأنواع الأخرى، تحضير آيس كريم البرتقال في المنزل يمكن أن يكون وسيلة رائعة لإدخال البهجة على أفراد عائلتك، ويمكن تقديمه لضيوفك بكل فخر، حيث لن يمانع أحد من تناول هذه الأكلة الشهية والمبردة، خاصة في أيام الصيف الحارة.

آيس كريم البرتقال المنعش في المنزل

آيس كريم البرتقال ليس فقط لذيذا بل هو مليء بالفوائد الصحية، يحتوي البرتقال على فيتامين سي الذي يعزز مناعة الجسم ويحميه من الأمراض، كما أنه يساعد في تحسين صحة الجلد، إذ يعرف فيتامين سي بخصائصه المضادة للأكسدة، التي تحارب الجذور الحرة وتمنع ظهور علامات الشيخوخة المبكرة، إضافة إلى ذلك، يحتوي البرتقال على الألياف التي تعزز الهضم الصحي، تناول آيس كريم البرتقال يمكن أن يكون طريقة ممتعة ولذيذة للحصول على هذه الفوائد الصحية.

مكونات آيس كريم البرتقال:

إعداد آيس كريم البرتقال في المنزل، يوفر الكثير من المال باستخدام مكونات بسيطة واقتصادية، وهي كالآتي:

– نصف لتر حليب

– نصف كوب سكر (100 جرام)

– كوب إلا ربع من عصير البرتقال (150 جرام)

– كوب كريم شانتيه خام (125 جرام)

– 2 كوب ثلج

– نصف كوب سكر إضافي

– ملعقة كبيرة من لون البرتقال الغذائي

طريقة عمل آيس كريم البرتقال

لتحضير آيس كريم البرتقال اللذيذ والمنعش في المنزل، اتبعي الخطوات التالية: