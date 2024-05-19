آيس كريم البرتقال في عشر دقايق اعملي ايس كريم البرتقال على اصوله في البيت أفضل من الجاهز للشعور بإنتعاش الصيف

الآيس كريم هو من أكثر المأكولات اللذيذة والمفضلة لدى الكثيرين، خصوصا في فصل الصيف، فهو يأتي بنكهات متعددة مثل الفراولة والفانيليا والشوكولاتة والمانجو والبرتقال، من بين هذه النكهات، يتميز آيس كريم البرتقال بمذاقه المنعش وفوائده الصحية، حيث يعتبر البرتقال مصدرا غنيا بفيتامين سي، بالإضافة إلى ذلك، يتوفر البرتقال بسهولة على مدار العام ويعتبر من الفواكه الاقتصادية بالمقارنة مع الأنواع الأخرى، تحضير آيس كريم البرتقال في المنزل يمكن أن يكون وسيلة رائعة لإدخال البهجة على أفراد عائلتك، ويمكن تقديمه لضيوفك بكل فخر، حيث لن يمانع أحد من تناول هذه الأكلة الشهية والمبردة، خاصة في أيام الصيف الحارة.
آيس كريم البرتقال المنعش في المنزل
آيس كريم البرتقال ليس فقط لذيذا بل هو مليء بالفوائد الصحية، يحتوي البرتقال على فيتامين سي الذي يعزز مناعة الجسم ويحميه من الأمراض، كما أنه يساعد في تحسين صحة الجلد، إذ يعرف فيتامين سي بخصائصه المضادة للأكسدة، التي تحارب الجذور الحرة وتمنع ظهور علامات الشيخوخة المبكرة، إضافة إلى ذلك، يحتوي البرتقال على الألياف التي تعزز الهضم الصحي، تناول آيس كريم البرتقال يمكن أن يكون طريقة ممتعة ولذيذة للحصول على هذه الفوائد الصحية.
مكونات آيس كريم البرتقال:
إعداد آيس كريم البرتقال في المنزل، يوفر الكثير من المال باستخدام مكونات بسيطة واقتصادية، وهي كالآتي:
– نصف لتر حليب
– نصف كوب سكر (100 جرام)
– كوب إلا ربع من عصير البرتقال (150 جرام)
– كوب كريم شانتيه خام (125 جرام)
– 2 كوب ثلج
– نصف كوب سكر إضافي
– ملعقة كبيرة من لون البرتقال الغذائي
طريقة عمل آيس كريم البرتقال
لتحضير آيس كريم البرتقال اللذيذ والمنعش في المنزل، اتبعي الخطوات التالية:
- تحضير خليط الحليب والسكر:
– اسخني نصف لتر من الحليب على نار متوسطة.
– أضيفي كوب سكر إلى الحليب وقلبي حتى يذوب السكر تماما.
– عندما يبدأ الحليب في الغليان، قللي من درجة الحرارة واستمري في التحريك كل فترة لتجنب تكتل الحليب.
– اتركي الحليب حتى يصل إلى درجة الغليان مرة أخرى، ثم اتركيه لمدة دقيقتين قبل أن تطفئي النار.
- تبريد الخليط:
– صفي الخليط باستخدام مصفاة دقيقة للحصول على قوام ناعم.
– أضيفي كوب كريم شانتيه خام ونصف كوب سكر وكوب ماء مثلج (يحتوي على قطع من الثلج) وكوب إلا ربع من عصير البرتقال.
- الخفق والتجانس:
– استخدمي المضرب الكهربائي لخفق الخليط جيدا حتى يصبح القوام ثقيلا ومتجانسا.
– أضيفي نقطتين من لون برتقالي غذائي واخفقي مرة أخرى حتى يمتزج اللون تمامًا.
– بعد ذلك، أضيفي الحليب المحلى المكثف المبرد واستمري في الخفق حتى يتجانس الخليط تماما.
- التجميد:
– اسكبي الخليط في علبة محكمة الإغلاق لتجنب تشكل طبقات من الثلج على السطح.
– ضعي العلبة في المجمد لمدة لا تقل عن 8 ساعات، ويفضل تركها طوال الليل للحصول على أفضل نتيجة.
– بعد التجميد، قدمي آيس كريم البرتقال المنعش واللذيذ مع العائلة والأصدقاء في أيام الصيف الحارة.