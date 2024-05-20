“noor.moe.gov”.. رابط الاستعلام عن حركة النقل الداخلي 1445 للمعلمين والمعلمات عبر نظام نور

أعلنت الوزارة عن إتاحة الاستعلام عن حركة النقل الداخلي 1445 للمعلمين والمعلمات في ظل تطورات التعليم وسعي وزارة التعليم السعودية نحو تحقيق أقصى درجات الكفاءة والفاعلية، وتأتي حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات لعام 1445 كخطوة هامة نحو تحقيق هذه الأهداف، وتسعى هذه الحركة إلى تلبية احتياجات المعلمين والمعلمات من حيث النقل الداخلي، بما يسهم في استقرارهم الوظيفي والنفسي، ويعزز من فاعليتهم التعليمية داخل الفصول الدراسية.

الاستعلام عن حركة النقل الداخلي 1445 للمعلمين والمعلمات

لتتمكن من الاستعلام عن حركة النقل الداخلي 1445 للمعلمين والمعلمات عليك اتباع الخطوات التالية:

تسجيل الدخول إلى بوابة وزارة التعليم الإلكترونية.

اختيار خدمة الاستعلام عن حركة النقل الداخلي من قائمة الخدمات.

إدخال البيانات اللازمة للاستعلام (مثل رقم السجل المدني).

مراجعة نتائج الاستعلام والموقف من حركة النقل.

الوثائق المطلوبة للتقديم في حركة النقل الداخلي 1445

هناك عدة وثائق مطلوبة للتقديم في حركة النقل الداخلي يجب على المتقدمين استيفاءها ومنها ما يلي ذكره:

نموذج طلب النقل مكتمل البيانات.

صورة من الهوية الوطنية للمعلم أو المعلمة.

وثائق تثبت مكان الإقامة في المنطقة المرغوب النقل إليها.

تقرير التقييم الوظيفي لآخر عامين.

شروط النقل للمعلمين والمعلمات 1445/2024

وتتلخص شروط النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات فيما يلي:

التقييم الوظيفي: يجب أن يكون للمعلم أو المعلمة تقييم وظيفي جيد جدًا على الأقل.

الإقامة: يشترط أن يكون المعلم أو المعلمة مقيمًا في المنطقة التي يرغب النقل إليها.

سنوات الخدمة: يجب أن يكون للمعلم أو المعلمة سنوات خدمة محددة قبل التقدم للنقل.

خطوات تقديم الاعتراض على نتائج حركة النقل الداخلي عبر نظام نور

يمكن للمعلمين والمعلمات تقديم اعتراض على نتائج حركة النقل الداخلي عبر نظام نور باتباع الخطوات التالية: